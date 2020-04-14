Коронавирус
Lenta.ruРоссиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян
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