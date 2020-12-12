В Швеции рассказали, как всё плохо в России с вакцинацией от коронавируса

В Швеции пока только строят планы о будущей вакцинации, но уже принято решение, что, как и в России, сразу не будут вакцинировать всех подряд, а начнут с постояльцев и сотрудников домов престарелых, и других медицинских работников. - примечание переводчика.