Экономисты предрекли России «невиданные санкции» при Байдене
Эксперты прогнозируют "невиданные санкции" в отношении России после вступления Байдена в должность президента США. Об этом пишет "МК". По мнению специалистов, будущие ограничения могут коснуться самых болезненных экономических точек.В источнике
С чего всё началось
Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия
Судя по предвыборным выступлениям Джо Байдена, могут быть инициированы и другие санкции в отношении России. Санкции для США – это действенный инструмент вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других.
Московский Комсомолецвчера в 04:52
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Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия
Московский Комсомолецвчера в 04:52