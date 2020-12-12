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Экономисты предрекли России «невиданные санкции» при Байдене

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Московский Комсомолец
Слово и Дело
Эксперты прогнозируют "невиданные санкции" в отношении России после вступления Байдена в должность президента США. Об этом пишет "МК". По мнению специалистов, будущие ограничения могут коснуться самых болезненных экономических точек.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия

Судя по предвыборным выступлениям Джо Байдена, могут быть инициированы и другие санкции в отношении России. Санкции для США – это действенный инструмент вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других.
Московский Комсомолецвчера в 04:52
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Lenta.ru

России предрекли «невиданные» санкции после прихода Байдена к власти

Lenta.ruвчера в 15:33
РИА Новости

Экономисты предрекли России «невиданные санкции» при Байдене

РИА Новостивчера в 11:37
Телеканал 360°

Устойчивость экономики России к возможным санкциям США оценили эксперты

Телеканал 360°вчера в 12:56
News.ru

Эксперты предрекли «невиданные» антироссийские санкции при Байдене

News.ruвчера в 12:54
Газета.Ru

России предрекли «невиданные санкции» при Байдене

Газета.Ruвчера в 12:33
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Экономисты предрекли России «адские санкции» при Байдене

Life.ruвчера в 13:08
Московский Комсомолец

Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия

Московский Комсомолецвчера в 04:52

В Швеции рассказали, как всё плохо в России с вакцинацией от коронавируса

В Швеции пока только строят планы о будущей вакцинации, но уже принято решение, что, как и в России, сразу не будут вакцинировать всех подряд, а начнут с постояльцев и сотрудников домов престарелых, и других медицинских работников. - примечание переводчика.
В Швеции рассказали, как всё плохо в России с вакцинацией от коронавируса
Новости Швеции11 декабря в 01:47

Лобода отказалась выступать на «Золотом граммофоне» из-за ванны

Певица Светлана Лобода отказалась выходить на сцену на концерте "Золотой граммофон" из-за того, что другая исполнительница Мари Краймберри планировала использовать в номере такой же реквизит - ванну.
Газета.Ruвчера в 14:43

Гинцбург: вакцина «Спутник V» сможет защитить от коронавируса в течение двух лет

Нападки на вакцину Негативные отзывы относительно вакцины "Спутник V" против нового коронавируса связаны в основном с конкуренцией на рынке, а также с политикой, считает Гинцбург.
ТАССвчера в 13:45