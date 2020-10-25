Минэкономразвития нашло риски в запрете импорта материалов из вторсырья

Какие риски у запрета на импорт материалов из вторсырья Торосов указывает, что ввод запрета на импорт в Россию материалов из вторсырья (к ним относятся макулатура, лом металлов, стеклобой, тара из стекла и полимеров — пластиковые бутылки и упаковка) может привести к дискриминации иностранных товаров в рамках ВТО, полноправным членом которой Россия стала в 2012 году.