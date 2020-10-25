Экономисты предсказали Украине «финансовый армагеддон»
Украинская газета «Зеркало недели» опубликовала статью с прогнозом экспертов-финансистов о постепенном раскручивании «девальвационной и инфляционной спирали» в экономике Украины, что может привести к «финансовому армагеддону».В источнике
С чего всё началось
Украине предрекли экономический армагеддон
Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения в Европу — в случае улучшения ситуации с коронавирусом проевшие почти все накопления мигранты отправятся на заработки в соседние страны. Это приведет к тому, что экономику страны будет просто некому "двигать".
РИА Новости24 октября в 08:44
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