РБКЭкономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в РоссиюПо оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200–300 млрд.РБКЭтому поспособствует увеличение стоимостного объема экспорта энергоносителей РФ, а также сокращение товарного импорта в Россию до 50%.URA.RuЕвросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию.URA.RuТакже оказалась заморожена часть валютных резервов Центробанка.URA.RuЧитать далееСвернутьРБКРБКНародные новостиЭкономика сегодняПодробнее о событииВ Россию могут прийти рекордные объемы денежных средств из-за рубежаНародные новости05:31Россия может столкнуться с рекордным притоком денег из-за рубежаЭкономика сегодня05:28Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежаSibnet Новости04:44Экономисты предрекли резкий приток денег из-за границы в РФURA.Ru04:49Экономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в РоссиюРБК03:46Показать ещёОценить76Поделиться