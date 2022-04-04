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Экономисты предсказали рекордный приток денег из-за рубежа в Россию

По оценкам нескольких экономистов, собранных РБК, положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь $200–300 млрд.
РБК
Этому поспособствует увеличение стоимостного объема экспорта энергоносителей РФ, а также сокращение товарного импорта в Россию до 50%.
URA.Ru
Евросоюз запретил поставку, продажу и экспорт евро в Россию.
URA.Ru
Также оказалась заморожена часть валютных резервов Центробанка.
URA.Ru

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В Россию могут прийти рекордные объемы денежных средств из-за рубежа
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