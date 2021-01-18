Число банкротств россиян в 2021 году может достичь 260 тысяч
В 2020 году 157 тысяч россиян были признаны банкротами, что на 64% больше, чем в 2019 году. Эксперты объясняют рост банкротства повышением финансовой грамотности населения и влиянием негативных последствий пандемии коронавируса на платёжеспособность физических лиц.В источнике
С чего всё началось
Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством
"В 2021 году аналитики GRM прогнозируют сохранение обозначивших себя тенденций 2020 года: прирост общего количества заявлений в пределах 65% к уровню 2020 года; сохранение уровня конверсии поданных заявлений в проводимые процедуры в размере 94%; рост процедур реструктуризации долгов до 10% от общего количества поданных заявлений", - сообщили в GRM.
ТАСС19:09
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