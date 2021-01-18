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Саминвестор
Саминвестор

Число банкротств россиян в 2021 году может достичь 260 тысяч

В 2020 году 157 тысяч россиян были признаны банкротами, что на 64% больше, чем в 2019 году. Эксперты объясняют рост банкротства повышением финансовой грамотности населения и влиянием негативных последствий пандемии коронавируса на платёжеспособность физических лиц.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством

"В 2021 году аналитики GRM прогнозируют сохранение обозначивших себя тенденций 2020 года: прирост общего количества заявлений в пределах 65% к уровню 2020 года; сохранение уровня конверсии поданных заявлений в проводимые процедуры в размере 94%; рост процедур реструктуризации долгов до 10% от общего количества поданных заявлений", - сообщили в GRM.
ТАСС19:09
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ФАН

Эксперты подсчитали, сколько россиян могут обанкротиться в 2021 году

ФАН03:34
Национальная служба новостей

В России спрогнозировали рост числа банкротов в 2021 году

Национальная служба новостей00:59
ТАСС

Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством

ТАСС19:09
Телеканал 360°

Признать себя банкротами попросят 250 тысяч россиян — прогноз

Телеканал 360°22:00
URA.Ru

Аналитики предрекли массовое банкротство россиян

URA.Ru20:20
Online47.ru

Аналитики прогнозируют увеличение числа заявлений о признании физлиц банкротами

Online47.ru19:58
Lenta.ru

Экономисты предсказали рост числа обанкротившихся россиян

Lenta.ru22:06

ВОЗ предупредила о возможном провале в борьбе с COVID-19 из-за неравного доступа к вакцине

Неравенство в поставках вакцин от коронавируса среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ06:55