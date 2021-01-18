В 2021 году число заявлений от физических лиц о банкротстве может вырасти до 260 тысяч. Об этом агентству ТАСС рассказали эксперты консалтинговой компании GRM. По прогнозам аналитиков, это число превысит показатели 2020 года на 65 процентов.

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С чего всё началось Эксперты: четверть миллиона россиян в 2021 году могут обратиться за банкротством "Удельный вес случаев урегулирования задолженности посредством реструктуризации долга вырос по сравнению с 2019 годом в четыре раза, или на 8%, от общего количества поданных заявлений банкротстве", - сообщили в компании. Закон о банкротстве физлиц заработал в России 1 октября 2015 года. ТАСС 19:09