Экономика

Долг.рфДолг.рфЭкономисты предсказывают падение реальных зарплат россиян на 9 % в 2020 году

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Экономисты (ЦМАКП) дали прогноз относительно последствий, которые могут возникнуть с занятостью населения в зависимости от глубины кризиса. Наихудший, пессимистический, сценарий предполагает, что пандемия COVID-19 продлиться до первого квартала 2022 года.
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Экономисты предсказывают падение реальных зарплат россиян на 9 % в 2020 году

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