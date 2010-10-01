Экономисты (ЦМАКП) дали прогноз относительно последствий, которые могут возникнуть с занятостью населения в зависимости от глубины кризиса. Наихудший, пессимистический, сценарий предполагает, что пандемия COVID-19 продлиться до первого квартала 2022 года.

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