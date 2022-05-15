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Экономисты представили три сценария влияния санкций на ВВП России

Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе.
РБК
Сценарный анализ эффектов западных торговых санкций представлен в работе BOFIT, опубликованной 10 мая.
РБК
При текущих санкциях добавленная стоимость в России снижается лишь на 1%. Однако в сценарии полной остановки импорта из России в развитые страны, наложившие санкции, ВВП сокращается уже на 12%.
РБК
"Торговые санкции могут оказать существенный негативный эффект, если Россия не сможет найти альтернативные рынки для импорта и экспорта", — констатирует специалист.
ПРАЙМ

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