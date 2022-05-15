Старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT, институт специализируется на анализе российской экономики) Хели Симола оценила влияние экспортных и импортных санкций на ВВП России в краткосрочной перспективе.
Исследователи из Высшей технической школы Цюриха и Института интеллектуальных систем Общества Макса Планка впервые смогли обнаружить в режиме реального времени и четко отобразить крошечных роботов размером до пяти мкм в кровеносных сосудах мозга мышей с использованием неинвазивного метода визуализации.