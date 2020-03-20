Экономика

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На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %). В случае, если пандемия коронавируса пойдет на спад ближе к лету, у экономики есть шанс восстановиться с середины 2020 года.
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