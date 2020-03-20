Экономика
ГородовойЭкономисты признали начало рецессии в мировой экономике
На сегодняшний день рецессия очевидна в экономиках США, на которую приходится 15,1 % мирового ВВП, еврозоны (11 %) и Японии (4 %). В случае, если пандемия коронавируса пойдет на спад ближе к лету, у экономики есть шанс восстановиться с середины 2020 года.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Экономика
ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом
Банк России утвердил меры по поддержке физических лиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Авто
Официально представлен Kia Sorento нового поколения
Компания Kia официально представила кроссовер Sorento нового поколения.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Как ранее писал NEWS.ru, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о наращивании странами НАТО военного присутствия у российских границ на юго-западном стратегическом направлении.
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер назвала лекарство для самолечения от коронавируса.
Общество
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Политика
Автор Конституции назвал «квази-вице-президента» России
Бывший вице-премьер, один из авторов Конституции России Сергей Шахрай назвал заместителя председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрия Медведева «квази-вице-президентом».
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Общество
В Подмосковье выявили новый случай заражения коронавирусом
Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье, число выросло до 18, сообщает оперативный штаб Московской области.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone из-за коронавируса
Американская корпорация Apple ограничила продажи смартфонов в интернет-магазинах в некоторых странах, в том числе США и КНР.
Общество
ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ
Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
Общество
В Якутии выявили шесть случаев заражения коронавирусом
19 марта в России выявили более 50 новых случаев заражения COVID-19, один из них был зафиксирован в Якутии.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем» из-за позиции «РусАла»
"Русская платина" Мусы Бажаева приняла решение прекратить переговоры о создании СП "Арктик Палладий" и самостоятельно реализовать проект по развитию месторождений "Черногорское" и южного участка "Норильск-1", сообщил "Норникель" в пятницу.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Общество
ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
«Россия предпринимает значительные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться, что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости», — пояснила она.
Политика
ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК РФ утвердил общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, следует из порядка проведения голосования, утвержденного на заседании ЦИК в пятницу.
Политика
Песков счел «весенним обострением» сообщения о планах США по санкциям
Намерение США ввести новые санкции против России в связи с обрушением цен на нефть является «весенним обострением».
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
Режим повышенной готовности введен на всей территории России
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России, это следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Игры
Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 получил возрастную оценку в Южной Корее
Ремастер одиночной кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 получил возрастную оценку в Южной Корее.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Политика
Россия призвала Украину остановить поход на Крым
Россия призвала Украину остановить готовящийся 3 мая поход на Крым.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.