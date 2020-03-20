Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ мире объявили экономический кризис

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно.
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с чего всё началось

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБКвчера в 21:59

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:55

В мире объявили экономический кризис

Lenta.ru03:57

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году снижен

News.ru01:46

Экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики

БИЗНЕС Online03:15

РБК: экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики

Будущее России. Национальные проекты03:37

IIF ухудшил прогноз по росту глобального ВВП до 0,4%

Саминвестор04:04
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:39, Ашберн
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

Три заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае

Сегодня, 19 марта, в России зафиксировано 52 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, в том числе два – в Краснодарском крае, сообщает Роспотребнадзор.
Obzor.io вчера в 09:51
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие

Трамп отказался от агрессивного ответа Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
Газета.Ru 01:27
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Происшествия

В Татарстане женщину привлекли к ответственности за фейк о карантине

В Татарстане жительницу Нижнекамска привлекли к административной ответственности за то, что она распространила через мессенджер ложные сообщения о якобы скором закрытии города на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:45
Общество

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом.
РБК 02:37
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Финансы

ЦБ 18 марта продал валюту на 7,67 млрд рублей

Банк России 18 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 7,67 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:52
Общество

Ростуризм рекомендовал россиянам воздержаться от поездок за границу

Ростуризм порекомендовал гражданам России в связи с пандемией коронавирусной инфекции временно воздержаться от поездок за рубеж до нормализации эпидемиологической обстановки.
Ридус 00:09
Энергетика

США обязательно вступят в нефтяную войну с Россией

Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
МонаВиста вчера в 15:42
Музыка

Вышел новый альбом The Weeknd «After Hours»

Афиша Daily 02:00
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Политика

Ректор МарГУ считает голосование за поправки знаковым событием

Считаю, что поправки в Конституцию РФ помогут изменить самосознание российских граждан и напрямую повлияют на самые важные сферы нашей жизни: семью, материнство, воспитание и брак как союз мужчины и женщины.
МедиаПоток 03:47
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Экономика

Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса

Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
РБК 03:54
Здоровье

Военный врач рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса

Военный врач Сергей Водовозов заявил, что коронавирус относительно безопасен для человека и напомнил о том, что в мире до сих пор есть более опасные вирусы, которые могут вызвать пандемию.
Вечерняя Москва 00:32
Энергетика

Цены на нефть марки Brent выросли на 16%

Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 15:36
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
Финансы

Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
Эхо Москвы 18 марта в 12:31
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Общество

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 03:35
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Общество

ФСБ выявила в трёх регионах России ячейку финансистов ИГ

Федеральная служба безопасности выявила в Крыму, Коми и Ростовской области ячейку «Исламского государства»*, члены которой собрали для боевиков порядка 2 млн рублей.
RT на русском 03:59
Общество

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло

Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло Злоумышленники обворовали больше ста общественных туалетов.
Экспресс газета 03:04
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Здоровье

Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом

Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Lenta.ru 04:18
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru вчера в 03:58
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