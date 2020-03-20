Экономика
Lenta.ruВ мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно.
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с чего всё началось
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.РБКвчера в 21:59
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РБК: экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики
Будущее России. Национальные проекты03:37
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Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет давать агрессивный ответ Ирану после нападений на военные базы в Ираке.
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В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
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Соединенные Штаты обязательно вступят в развязанную в борьбе за рынок Россией и Саудовской Аравией нефтяную войну.
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Вышел новый альбом The Weeknd «After Hours»
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Ректор МарГУ считает голосование за поправки знаковым событием
Считаю, что поправки в Конституцию РФ помогут изменить самосознание российских граждан и напрямую повлияют на самые важные сферы нашей жизни: семью, материнство, воспитание и брак как союз мужчины и женщины.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
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Из-за вируса Министерство культуры 17 марта приказало закрыть все государственные театры, кинотеатры, филармонии, цирки и другие организации исполнительских искусств.
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Военный врач рассказал об инфекциях, опаснее коронавируса
Военный врач Сергей Водовозов заявил, что коронавирус относительно безопасен для человека и напомнил о том, что в мире до сих пор есть более опасные вирусы, которые могут вызвать пандемию.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent выросли на 16%
Мировые цены на нефть растут после вчерашнего обвала, свидетельствуют данные торгов.
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Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
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В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
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Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
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Из общественных туалетов в Австралии воруют бумагу и мыло
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом
Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.
Происшествия
В России зафиксирована первая смерть от коронавируса
По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.