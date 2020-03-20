Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

США, еврозона и Япония уже попали в список стран, где началась рецессия. Экономисты IIF признали начало рецессии в трети мировой экономики.
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Аналитики прогнозируют двукратный рост доставки готовых блюд из-за коронавируса

Коммерсантъ20 марта в 11:38

Кредиты, скидки, отсрочки: как власти пытаются спасти бизнес в условиях пандемии

Телеканал RTVI20 марта в 10:41

В мире объявили экономический кризис

Lenta.ru20 марта в 03:57

Победа над коронавирусом не спасёт мировую экономику от рецессии – мнение

REGNUM20 марта в 05:02

Экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики

БИЗНЕС Online20 марта в 03:15

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году снижен

News.ru20 марта в 01:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 марта в 00:55
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Технологии

В России в 4 раза увеличилось количество фишинговых рассылок

Эксперты рекомендуют устанавливать на рабочие компьютеры антивирусы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, чтобы защитить сотрудников от фишинговых атак и утечек данных.
Live24 00:19
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова с детьми вернулись из Майами в Россию

Джиган вместе со своей женой и детьми вернулся в Россию из Майами Напомним, последние две недели от Джигана и его семьи поступали весьма тревожные новости.
Вокруг ТВ вчера в 20:44
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Армия и оружие

В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Единственный серьезный конструктивный недостаток, которым обладает российский стратегический ракетоносец Ту-160, состоит в отсутствии на нем стэлс-технологий, 22 марта сообщает американское издание The National Interest.
Красная весна 21 марта в 19:04
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и еще 5 млрд рублей - на закупку термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральных министерствх и ведомтсвах.
Интерфакс 02:43
Спорт

Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сомнение относительно возможности проведения Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году в «сложившихся в мире обстоятельствах» на фоне распространения коронавирусной инфекции, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 04:21
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Политика

На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

BFM.ru 00:23
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Армия и оружие

Самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Независимое телевидение Севастополя 03:56
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Общество

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры

Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Происшествия

Землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет

В хорватской столице Загребе произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение, сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович.
РИА Новости вчера в 06:52
Общество

В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса

В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
FlashNord 02:50
Общество

«Почта России» приостановила прием посылок в ряд стран

«Почта России» прекратила прием международных отправлений в страны, которые временно приостановили обработку международной корреспонденции, передает в понедельник РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:16
Кино

Warner Bros. пока не планирует отменять премьеру «Чудо-женщины 1984»

Осведомленный источник портала The Wrap сообщил ранее, что руководители компании Warner Bros. приняли решение выпустить в прокат премьерный показ ленты "Чудо-женщина 1984" как в кинотеатрах, так и в интернете.
NewInform 21 марта в 04:09
Гаджеты

В Сети появились характеристики нового смартфона ZTE Axon 11

Инсайдеры ранее анонсировали, что новый смартфон ZTE Axon 11 обзаведется мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 765.
Rusargument вчера в 10:32
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Политика

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе

Немецкий журналист сравнил меры против коронавируса в России и Европе. Об этом рассказал Андре Баллин для австрийского издания Der Standard.
Piter.tv 04:46
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски поделилась фотографией без бюстгальтера

Lenta.ru 04:58
Общество

Главврача калужской больницы уволят из-за отпуска в Таиланде

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главврача областной больницы Владимира Кондюкова, улетевшего в Таиланд в разгар пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:38
Общество

Аваков предупредил украинцев о голоде

20 марта правительство Украины ввело в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях режим чрезвычайной ситуации.
Lenta.ru 01:51
Общество

В Москве отменили льготный проезд для школьников

На период закрытия в Москве всех учебных заведений из-за коронавируса отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников.
РБК 04:02
Общество

Ведущая «Вестей» назвала голосование по поправкам в Конституцию «театральной постановкой»

Рассмеявшаяся из-за льгот ведущая ГТРК «Камчатка» демонстративно отказалась голосовать по Конституции РФ.
Evo-rus.com вчера в 07:26
Общество

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов профессора Матвейчева о «либеральной сволоте»

ВШЭ созовет комиссию по этике из-за слов преподавателя философского факультета Олега Матвейчева о "либеральной сволоте" и 37-м годе.
Газета.Ru 04:29
Здоровье

Минздрав: Мужчины болеют коронавирусом в два раза чаще женщин

По словам Брико, статистика свидетельствует, что смертность среди мужчин от коронавирусной инфекции также выше, чем среди женщин.
FlashNord 05:00
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

В КБР ликвидировали группу боевиков, готовивших теракты

Трое боевиков, готовивших террористические акты, ликвидированы в Кабардино-Балкарии, у них обнаружены оружие и элементы самодельной бомбы, заявили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Интерфакс 05:09
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News вчера в 02:57
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