Коронавирус
Деловое.ТВЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
США, еврозона и Япония уже попали в список стран, где началась рецессия. Экономисты IIF признали начало рецессии в трети мировой экономики.
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Почему в 2020 году рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля
RT на русском20 марта в 15:25
Кредиты, скидки, отсрочки: как власти пытаются спасти бизнес в условиях пандемии
Телеканал RTVI20 марта в 10:41
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Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Политика
В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу
В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах
Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Общество
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
Политика
В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок
25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.
Происшествия
В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела
Политика
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Энергетика
Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель
Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Политика
Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами
Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Происшествия
Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками
Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
Общество
Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса
"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Экономика
Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через «Мой налог»
Самозанятые, применяющее налог на профессиональный доход, могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение "Мой налог", сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Общество
В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»
Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
Здоровье
Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной
Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус
У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Общество
В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса
В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Экономика
Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний
В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Общество
Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что школьники в регионе могут продолжить учебу летом из-за вынужденных каникул из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Политика
В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Хоккей
Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить Чемпионат мира-2020, который должен был пройти с 8 по 24 мая.
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%
Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.