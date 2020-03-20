Коронавирус

Деловое.ТВДеловое.ТВЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

США, еврозона и Япония уже попали в список стран, где началась рецессия. Экономисты IIF признали начало рецессии в трети мировой экономики.
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Почему в 2020 году рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля

RT на русском20 марта в 15:25

Кредиты, скидки, отсрочки: как власти пытаются спасти бизнес в условиях пандемии

Телеканал RTVI20 марта в 10:41

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 марта в 00:55

В мире объявили экономический кризис

Lenta.ru20 марта в 03:57

Экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики

БИЗНЕС Online20 марта в 03:15

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году снижен

News.ru20 марта в 01:46

Победа над коронавирусом не спасёт мировую экономику от рецессии – мнение

REGNUM20 марта в 05:02
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Коммерсантъ вчера в 06:58
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Политика

В Кремле оценили возможный переход Путина на удаленную работу

В Кремле пока не рассматривают вариант с переходом президента России Владимира Путина на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
URA.Ru вчера в 15:16
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на повторных президентских выборах

Лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания одержал победу на прошедших в минувшее воскресенье повторных президентских выборах.
Известия 03:54
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM вчера в 02:19
Общество

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования.
РИА Новости 03:29
Политика

В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок

25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.
Красная весна 01:33
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия вчера в 01:05
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Энергетика

Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Общество

Власти Москвы не собираются закрывать метро из-за коронавируса

"Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии", - объяснил он.
Российская газета вчера в 02:39
Экономика

Самозанятые могут делать пенсионные отчисления через «Мой налог»

Самозанятые, применяющее налог на профессиональный доход, могут делать добровольные отчисления на свою пенсию через мобильное приложение "Мой налог", сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
РИА Новости 04:32
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Здоровье

Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной

Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.
Своё ТВ 03:51
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Происшествия

У четверых жителей Челябинской области выявлен коронавирус

У четверых жителей Челябинской области получены положительные результаты на коронавирус.
Российская газета 02:40
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

В отличие от прогноза Брико, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавируса.
Известия 06:46
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Экономика

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Общество

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что школьники в регионе могут продолжить учебу летом из-за вынужденных каникул из-за коронавируса.
ТАСС 05:38
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News вчера в 08:13
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Политика

В Кремле прокомментировали идею отмены санкций из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею отмены санкций из-за COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:16
Хоккей

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить Чемпионат мира-2020, который должен был пройти с 8 по 24 мая.
Комсомольская правда 21 марта в 10:31
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
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