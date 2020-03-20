США, еврозона и Япония уже попали в список стран, где началась рецессия. Экономисты IIF признали начало рецессии в трети мировой экономики.

Политика В РФ из Китая доставили 25 млн защитных масок 25,5 млн защитных масок были доставлены из Китая в Россию самолетом Ан-124 российских ВКС, 23 марта сообщает Минобороны РФ на странице в Twitter.

Политика Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.

Происшествия Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.

Общество В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год» Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.

Здоровье Ситуация с коронавирусом на Ставрополье остаётся стабильной Люди с подозрением на диагноз находятся в изоляции. Ситуация с коронавирусом в Ставропольском крае остаётся стабильной.

Политика Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.

Общество В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.

Происшествия У Харви Вайнштейна выявили коронавирус У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.

Экономика Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.