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Экономика Глава ФРБ Сент-Луиса: безработица в США может достичь 30% Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во втором квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Bloomberg.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

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Общество Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.

Происшествия В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.

Спорт Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020 Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.

Экономика ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.