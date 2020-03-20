Коронавирус

РБКРБКЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
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Почему в 2020 году рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля

RT на русском20 марта в 15:25

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК20 марта в 00:55

Кредиты, скидки, отсрочки: как власти пытаются спасти бизнес в условиях пандемии

Телеканал RTVI20 марта в 10:41

Экономисты заявили о начале рецессии в США, еврозоне и Японии

Ведомости20 марта в 06:34

В мире объявили экономический кризис

Lenta.ru20 марта в 03:57

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году снижен

News.ru20 марта в 01:46

Аналитики прогнозируют двукратный рост доставки готовых блюд из-за коронавируса

Коммерсантъ20 марта в 11:38
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Общество

В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 02:15
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Экономика

Глава ФРБ Сент-Луиса: безработица в США может достичь 30%

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во втором квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Вести.Ru 02:42
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

Газета.Ru 03:11
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
RT на русском 02:31
Общество

ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию

Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Znak.com 02:00
Общество

В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»

Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
RT на русском 03:17
Общество

Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты

Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
RT на русском 02:53
Политика

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 01:11
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Российские миллиардеры бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить себя полной защитой от коронавируса.
Anews вчера в 11:46
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru вчера в 04:10
Здоровье

16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

Lenta.ru 01:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Шоу-бизнес

Обнажённая Мадонна опубликовала видео из ванной

61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной.
Paparazzi.ru 02:30
Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 21 марта в 16:45
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию

Телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство. 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию.
Экспресс газета вчера в 13:48
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Армия и оружие

Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Известия вчера в 19:11
Спорт

Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
РИА Новости вчера в 21:56
Происшествия

В лобовом ДТП под Воронежем погиб водитель Мазды

Kursk.com 03:38
Общество

Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса

Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Афанасий-бизнес 03:13
Экономика

ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Российская газета 03:12
Общество

В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры

Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Газета Республика Башкортостан 02:18
Экономика

СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов

Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
РБК 00:42
Общество

РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву

МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
РИА Новости вчера в 13:28
Общество

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Российская газета 00:50
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 20 марта в 09:12
Экономика

Продажа имущества банкротов может быть приостановлена

РБК сообщает, что сейчас продажей банкротного имущества занимается 44 из 48 площадок.
Долг.рф 03:08
Энергетика

Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии

На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.
Комсомольская правда вчера в 04:10
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