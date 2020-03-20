Коронавирус
РБКЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
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Почему в 2020 году рост мировой экономики может замедлиться почти до нуля
RT на русском20 марта в 15:25
Кредиты, скидки, отсрочки: как власти пытаются спасти бизнес в условиях пандемии
Телеканал RTVI20 марта в 10:41
Аналитики прогнозируют двукратный рост доставки готовых блюд из-за коронавируса
Коммерсантъ20 марта в 11:38
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Общество
В России за сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки был подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает восьми-девяти процентов, свидетельствуют данные бирж.
Экономика
Глава ФРБ Сент-Луиса: безработица в США может достичь 30%
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что уровень безработицы в США может достичь 30% во втором квартале из-за мер по борьбе с коронавирусом, сообщает Bloomberg.
Музыка
Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.
Общество
ЦИК приостановил в регионах агитацию по голосованию за поправки в Конституцию
Центризбирком попросил регионы притормозить печать и публикацию агитационных материалов о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Общество
В Москве изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
Москва перестанет направлять положительные пробы на коронавирусную инфекцию COVID-19 на подтверждение в «Вектор», диагноз будет ставиться после первой положительной пробы, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Мишустин поручил Минтруду и ФНС следить за случаями невыплаты зарплаты
Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 поручил Минтруду и ФНС России обеспечить еженедельный мониторинг ситуации с невыплатой заработной платы.
Политика
Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом
Вашингтон, 23 марта 2020, 08:11 — REGNUM Правительство Италии рассчитывает получить поддержку от Пентагона в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Общество
Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Российские миллиардеры бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить себя полной защитой от коронавируса.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Здоровье
16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Шоу-бизнес
Обнажённая Мадонна опубликовала видео из ванной
61-летняя Мадонна разместила в Инстаграм видео, на котором совершенно голая сидит в ванной.
Наука
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию
Телеведущей потребовалось хирургическое вмешательство. 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова перенесла экстренную операцию.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Спорт
Канада решила не отправлять спортсменов на ОИ-2020
Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады сообщили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020, призвали перенести ее на год, сообщает официальный олимпийский вещатель канал CBC.
Происшествия
В лобовом ДТП под Воронежем погиб водитель Мазды
Общество
Аренда дач в Тверской области сильно подорожала на фоне коронавируса
Аналитики прогнозируют рост стоимости аренды дач до 50% к маю.
Экономика
ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска.
Общество
В Башкирии закрывают все бассейны и кинотеатры
Вторая мера – закрываются все бассейны и кинотеатры.
Экономика
СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов
Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Общество
РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
Общество
Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса
Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Экономика
Продажа имущества банкротов может быть приостановлена
РБК сообщает, что сейчас продажей банкротного имущества занимается 44 из 48 площадок.
Энергетика
Bloomberg: Нефтяная война с Россией станет концом роскошной жизни в Саудовской Аравии
На нефтяные державы Персидского залива надвигается упадок из-за ценовой войны с Россией, пишет обозреватель Дэвид Фиклинг в новой колонке на Bloomberg.