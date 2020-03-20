Экономика
РБКЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
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Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Общество
«Карантинные» больничные оформят онлайн
Заявления о выдаче электронного больничного следует направлять в Фонд социального страхования (ФСС) через личный кабинет на портале госуслуг.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном
Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Политика
Племянник Путина высказался об альтернативе президенту
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю
Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Авто
Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу
Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Общество
В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса
Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.
Футбол
«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо
Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Здоровье
Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач
Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Здоровье
Названы пищеварительные симптомы коронавируса
Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Общество
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.