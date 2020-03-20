Экономика

РБКРБКЭкономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

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30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:55

Прогноз по росту мировой экономики в 2020 году снижен

News.ru01:46
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Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск 18 марта в 13:52
Общество

«Карантинные» больничные оформят онлайн

Заявления о выдаче электронного больничного следует направлять в Фонд социального страхования (ФСС) через личный кабинет на портале госуслуг.
Парламентская газета вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Решетова поздравила дочь Тимати трогательным фото с сыном

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографию своего маленького сына Ратмира в честь дня рождения дочери Тимати — Алисы.
Народные новости вчера в 21:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Политика

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства.
Lenta.ru 01:08
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.
Комсомольская правда вчера в 14:49
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отложило плановые учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России.
RT на русском 01:45
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 18 марта в 14:02
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru 18 марта в 23:21
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК вчера в 16:00
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Evo-rus.com вчера в 03:07
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайский автогигант BAW объявил старт продаж обновленной версии внедорожника BJ212.
Новые автомобили 18 марта в 01:04
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Газета.Ru 00:58
Общество

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса

Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.
REGNUM 01:41
Футбол

«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо

Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
ProstoProSport 18 марта в 14:30
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Происшествия

На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Российская газета вчера в 09:40
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM вчера в 06:12
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском вчера в 06:55
Здоровье

Губернатор подтвердил, что в Ставрополе коронавирусом заразилась врач

Собственный источник редакции «Блокнота», рассказал о том, что первый тест на наличие коронавируса подтвердился в Ставрополе.
Блокнот Ставрополь вчера в 14:31
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы коронавируса

Признаками коронавируса могут быть не только респираторные симптомы, но и нарушения пищеварения.
Известия вчера в 23:57
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings вчера в 16:38
Экономика

Правительство поддержит кризисные отрасли и население

Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Ведомости вчера в 18:08
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