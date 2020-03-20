30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.

Общество «Карантинные» больничные оформят онлайн Заявления о выдаче электронного больничного следует направлять в Фонд социального страхования (ФСС) через личный кабинет на портале госуслуг.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Число жертв коронавируса в Италии превысило данные по Китаю Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии достигло 3405, в то время как в Китае от этого заболевания погибло 3245 человек Только за последние сутки в Италии от коронавируса скончалось 427 больных.

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Общество Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Кино Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Общество В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса Москва, 20 марта 2020, 08:41 — REGNUM Эффективность антисептиков в случае коронавируса не была доказана клинически, однако есть данные, что этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть как у микроорганизмов, так и у вирусов.

Футбол «Челси» выиграл борьбу за Коутиньо Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Общество Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.