Экономика
ForbesЭкономисты признали невозможным переход на четырехдневку без снижения зарплат
Чтобы переход на четырехдневную рабочую неделю стал возможен в будущем, нужны рост производительности труда и стабилизация численности рабочей силы, отмечают эксперты.
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Эксперты оценили возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю с сохранением зарплат
Rambler News Service06:04
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:29, Вашингтон
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Российская газета 07:12
Киберспорт
В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр
Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре.
Спорт-Экспресс вчера в 19:32
Экономика
Инвестиционные банки оценили «Яндекс.Такси» в $7,3-8,5 млрд
Стоимость компании "Яндекс.Такси" составляет от $7,3 млрд до $8,5 млрд — такие цифры фигурируют в отчетах ряда инвестиционных банков, пишет Forbes.
DP.RU 05:57
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 16 сентября в 20:36
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Политика
В Кремле прокомментировали приговор актёру Павлу Устинову
ИжевскИнфо.РУ вчера в 08:45
Общество
На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих
Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:18
Армия и оружие
Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США
В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва опять в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации за налоговый маневр.
Газета.Ru 16 сентября в 08:33
Здоровье
Главным продуктом для мозга является вода
Соловей.Инфо 03:17
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Специалисты ВМС США уточнили, что рассматривают снятые на видео быстро движущиеся объекты не как космические корабли инопланетян, а как неизвестные природные явления.
Свободная Пресса 01:47
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет
Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.
РИА Новости 06:44
Общество
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Армия и оружие
В России создали ракету с недостижимой дальностью действия
В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:30
Политика
Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины
Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток 15 сентября в 07:37
Общество
Более 70% россиян высказались за ограничение трудовой миграции
Более 70% россиян считают, что государство должно ограничивать приток трудовых мигрантов.
РБК 06:18
Политика
Матвиенко осталась сенатором от Петербурга
Lenta.ru 04:49
Политика
Роскосмос не выполнит план на 2019 год по запускам ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее.
Новые Известия 04:59
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
Девочка Айша из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, встретилась с мамой.
Известия 06:15
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова еле терпит бывшего мужа в своей квартире
В первый год после развода Татьяна еще как-то терпела совместное проживание с экс-супругом, но потом она начала требовать от него, чтобы он съехал, но Радимов не спешил.
RuNews24.ru 05:05
Происшествия
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море
Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 07:05