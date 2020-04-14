Экономика

News.ruNews.ruЭкономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом

Нынешние меры, которые принимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.
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Экономист объяснил, почему антикризисный триллион рублей не спасет экономику России

URA.Ru03:20

Персонально ваш: Сергей Алексашенко

Эхо Москвывчера в 13:11

Экономисты предложили побороть кризис раздачей денег населению

Московский Комсомолецвчера в 06:23

Экономисты предложили раздать деньги населению из-за пандемии

Телеканал 360°вчера в 08:06

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Lenta.ruвчера в 06:47

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:03

Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей

Дождьвчера в 04:39
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Общество

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса

За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
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Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

REGNUM 07:13
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Наука

В Канаде вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили препарат, блокирующий размножение коронавируса COVID-19.
МонаВиста 06:09
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
2,4K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

Piter.tv 07:43
Здоровье

В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров

В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 06:57
19
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
4,1K
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Экономика

Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах

Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru вчера в 09:15
4
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

ТВ Центр 03:57
948
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Российская газета 02:21
1,3K
Политика

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Коммерсантъ 07:21
455
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
8
Общество

Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
69
Происшествия

СКР завел дело о взятке на главу свердловского муниципалитета

Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Правда УрФО 07:35
Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

Российская газета 03:53
91
Общество

В Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Пятеро казанцев, зараженных ранее Covid-19, находятся в тяжёлом состоянии В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Vverh-tatarstan.ru 04:51
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 6 за последние сутки, передает 15 апреля пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 03:48
22
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Экономика

В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Общество

В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок

Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
23
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Кино

«Каждая деталь продумана» - сотрудники «Дон-ТР» о сериале «Зулейха открывает глаза»

Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по книге Гузель Яхиной, стартовал на канале «Россия».
Дон-ТР 03:07
Общество

Медикам в Петербурге передали оборудование для борьбы с COVID-19

РИА Новости 08:02
Энергетика

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК вчера в 12:43
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Общество

В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза

14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса вчера в 15:05
88
Общество

В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции

Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца.
Коммерческие Вести 01:32
67
Игры

Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод

Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39
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