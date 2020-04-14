Экономика
News.ruЭкономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом
Нынешние меры, которые принимает правительство России в борьбе с кризисом, являются недальновидными и недостаточными. Так считает группа российских экономистов, которая 14 апреля опубликовала доклад с собственными предложениями по поддержке отрасли в тяжёлое время.
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Общество
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса
За сутки в Тульской области подтвердились 45 случаев коронавируса Число заболевших достигло 130 человек.
MySLO.ru 03:33
Наука
В Канаде вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили препарат, блокирующий размножение коронавируса COVID-19.
МонаВиста 06:09
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Здоровье
В столице открылись 45 новых амбулаторных КТ-центров
В Москве на полную мощность заработали 45 центров компьютерной томографии, с помощью которых будут выявлять людей с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москва 24 06:57
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на слухах о дивидендах
Акции "Газпрома" на торгах ускорили рост до 1,5% на слухах, что компания может выплатить по итогам 2019 года дивиденд в размере 15,24 рубля на акцию после 16,61 рубля за 2018 год.
Finam.Ru вчера в 09:15
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Российская газета 02:21
Политика
Ветераны попросили Путина перенести парад Победы
Коммерсантъ 07:21
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Мишустин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в России
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остаётся непростой.
RT на русском 05:32
Происшествия
СКР завел дело о взятке на главу свердловского муниципалитета
Уголовное дело возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Правда УрФО 07:35
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом
Российская газета 03:53
Общество
В Татарстане не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро казанцев, зараженных ранее Covid-19, находятся в тяжёлом состоянии В Татарстане за последние сутки не зарегистрировано новых случаев заражения Covid-19, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Vverh-tatarstan.ru 04:51
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 6 за последние сутки, передает 15 апреля пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 03:48
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
В США заявили о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишут американские СМИ.
Взгляд.ру 07:39
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 01:37
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Кино
«Каждая деталь продумана» - сотрудники «Дон-ТР» о сериале «Зулейха открывает глаза»
Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по книге Гузель Яхиной, стартовал на канале «Россия».
Дон-ТР 03:07
Энергетика
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК вчера в 12:43
Общество
В Тульской области закрыли строительные магазины и пункты самовывоза
14 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в закон "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".
Тульская пресса вчера в 15:05
Общество
В Омске ужесточат наказания за нарушения режима самоизоляции
Глава региона заявил, что оперативный штаб будет настаивать на продлении особого режима самоизоляции в Омской области до конца месяца.
Коммерческие Вести 01:32
Игры
Обновление движка и 8К-текстуры: для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky вышел новый графический мод
Энтузиасты из команды Remaster Studio представили новую графическую модификацию для S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.
3DNews 05:39