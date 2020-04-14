Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
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В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

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Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото

Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта.
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В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
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Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
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ГИБДД проверяет все автомобили на въездах в Москву

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МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
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В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
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В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
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Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
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Excalibur: «Dendi хорош, и мне действительно нравится работать с ним»

Участник состава B8 Esports по Dota 2 Стив Excalibur Йе поделился впечатлениями от игры с Данилом Dendi Ишутиным в одной команде.
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В Москве почти половина зараженных коронавирусом оказались молодыми

В Москве почти половина (48 процентов) новых зараженных коронавирусом оказались молодыми — их возраст меньше 45 лет.
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Экономика

Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка «Восточный»

Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".
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Мишустин рассказал о коечном фонде в регионах

Более половины коек в регионах РФ надо оснастить дополнительным оборудованием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Политика

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию с коронавирусом

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер также поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
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СМИ узнали о случаях коронавируса в российской армии

В вооруженных силах России зарегистрировано как минимум три случая заражения COVID-19, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с данными на 30 марта.
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На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
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Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

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