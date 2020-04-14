Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Происшествия В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 206

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку. 90

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 139

Политика Макрон призвал Путина поддержать прекращение огня Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире во время пандемии коронавируса.

Игры Разработчик Crytek планирует воскресить игру Crysis Разработчикам предстоит много работы. Скорее всего усилия будут сосредоточены над первой частью игры. Будем ждать новых новостей от Crytek.

Общество Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ. 164

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта. 3

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,3K

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 21

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 413

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 1

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 273

Общество В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц. 8

Киберспорт Excalibur: «Dendi хорош, и мне действительно нравится работать с ним» Участник состава B8 Esports по Dota 2 Стив Excalibur Йе поделился впечатлениями от игры с Данилом Dendi Ишутиным в одной команде.

Общество Мишустин рассказал о коечном фонде в регионах Более половины коек в регионах РФ надо оснастить дополнительным оборудованием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 366

Политика Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию с коронавирусом Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер также поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.