Экономика
ИА Красная ВеснаВ России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Политика
Макрон призвал Путина поддержать прекращение огня
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что президент России Владимир Путин поддержит его инициативу о прекращении огня во всем мире во время пандемии коронавируса.
Рамблер 04:03
Игры
Разработчик Crytek планирует воскресить игру Crysis
Разработчикам предстоит много работы. Скорее всего усилия будут сосредоточены над первой частью игры. Будем ждать новых новостей от Crytek.
Megaobzor.com 02:50
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
RT на русском 02:55
Общество
Госдума запретила брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Во вторник, 14 апреля, Госдума в первом чтении поддержала законопроект, который запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать с физлиц комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Форпост Северо-Запад вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала редкое архивное фото
Волочкова опубликовала снимок в своем Instagram, пояснив, что фото было сделано в 1999 году после ее первого сольного концерта.
Вечерняя Москва вчера в 22:11
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Здоровье
Еще 23 случая коронавирусной инфекции выявлены в Хабаровском крае
В Хабаровском крае выявлено 23 новых случая заболеванияCOVID-19.
AmurMedia.ru 03:40
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
Киберспорт
Excalibur: «Dendi хорош, и мне действительно нравится работать с ним»
Участник состава B8 Esports по Dota 2 Стив Excalibur Йе поделился впечатлениями от игры с Данилом Dendi Ишутиным в одной команде.
CyberSport.ru 04:39
Общество
В Москве почти половина зараженных коронавирусом оказались молодыми
В Москве почти половина (48 процентов) новых зараженных коронавирусом оказались молодыми — их возраст меньше 45 лет.
Lenta.ru 05:26
Экономика
Бывший первый зампред ВТБ Олюнин стал президентом банка «Восточный»
Бывший первый зампредседателя ВТБ Дмитрий Олюнин назначен президентом банка "Восточный". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Восточного".
ТАСС 04:11
Общество
Мишустин рассказал о коечном фонде в регионах
Более половины коек в регионах РФ надо оснастить дополнительным оборудованием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:38
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Политика
Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию с коронавирусом
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом, таджикистанский лидер также поблагодарил за российскую гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:58
Армия и оружие
СМИ узнали о случаях коронавируса в российской армии
В вооруженных силах России зарегистрировано как минимум три случая заражения COVID-19, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с данными на 30 марта.
Компания вчера в 06:56
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Хоккей
Виктор Тихонов продлил контракт с «Ак Барсом»
ProstoProSport 13 апреля в 14:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51