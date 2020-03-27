Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры. Совместное обращение экспертов опубликовал у себя в Facebook известный экономист, профессор Чикагского университета США Константин Сонин.
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с чего всё началось
Экономисты опубликовали
 открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости03:07

Подробнее о событии

Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Московский Комсомолец13:51

От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса

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Экономисты требуют ввести жесткий карантин по коронавирусу в России

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Жесткий карантин и поддержка на триллионы: экономисты предложили план борьбы с кризисом

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Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели

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Российские экономисты предлагают ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики

Эхо Москвы05:34
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Экономика

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия

В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке

Семья скончавшегося от коронавируса мужчины из Тернопольской области в Украине поделилась с СМИ жуткими подробностями того, как им выдавали тело.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец 06:37
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца. Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.
Gazeta.SPb 11:55
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Здоровье

Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Lenta.ru 07:45
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Происшествия

Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке

На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
Kursk.com 13:35
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Общество

Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Газета.Ru 08:44
Общество

В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
РБК 25 марта в 16:15
Игры

Объяснено отсутствие монтировки в новой Half-Life

Lenta.ru 13:52
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Общество

Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
МР7.ру 13:26
Здоровье

Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски

Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в медицинской маске и призвала жителей республики также пользоваться средствами защиты.
Аргументы и Факты - Уфа 03:55
Происшествия

В Сочи женщину с COVID-19 пришлось госпитализировать с помощью полиции

В Сочи полицейским пришлось помочь медикам доставить в инфекционную больницу города жительницу Москвы с подтвержденным коронавирусом, не желавшую лечиться в добровольном порядке.
Российская газета 08:11
Общество

Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты

В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
REGNUM 08:45
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Авто

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения показался на видео

Закамуфлированные прототипы Hyundai Tucson нового поколения уже не раз попадали в объективы камер.
Колёса.ru 25 марта в 14:09
Общество

Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Би-порт 25 марта в 09:24
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РИА Новости 12:56
Единоборства

Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона

Комментатор Джо Роган скептически относится к планам организации провести 18 апреля турнир UFC 249, и не будет комментировать поединки данного мероприятия.
FightTime.ru 11:53
Общество

Ростовские власти закрывают кафе, рестораны и ТРЦ

На время закрываются бары, рестораны, кафе и другие предприятия общепита. Единственное, что им разрешается – работа на вынос.
Блокнот Ростов-на-Дону 14:09
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