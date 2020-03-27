Коронавирус
Московский КомсомолецЭкономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры. Совместное обращение экспертов опубликовал у себя в Facebook известный экономист, профессор Чикагского университета США Константин Сонин.
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с чего всё началось
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.Ведомости03:07
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Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели
Псковская Лента Новостей03:21
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Экономика
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Происшествия
В Украине тело умершего от коронавируса выбросили на улицу в мешке
Семья скончавшегося от коронавируса мужчины из Тернопольской области в Украине поделилась с СМИ жуткими подробностями того, как им выдавали тело.
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Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца. Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян
Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Доктор Мясников объяснил высокую смертность пожилых из-за коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», объяснил, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за осложнений, которые он вызывает.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Происшествия
Четверо липчан грубо нарушили режим самоизоляции в Липецке
На Единый номер службы спасения «112» начали поступать сигналы от горожан, что некоторые личности решили не соблюдать режим самоизоляции, сообщили в ГО и ЧС Липецка.
Общество
Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
Общество
Мишустин призвал распространить ограничительные меры по всей России
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить принятые в Москве и Подмосковье ограничительные меры против коронавируса на всей территории России.
Общество
В Москве ужесточат ограничительные меры из-за коронавируса. Главное
По данным на 26 марта, в России зафиксировано 840 случаев, 546 из них — в Москве.
Игры
Объяснено отсутствие монтировки в новой Half-Life
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Петербургских школьников на время каникул обеспечат продуктами
Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил всех школьников обеспечить продуктовыми наборами на время каникул из-за коронавируса.
Здоровье
Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски
Супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в медицинской маске и призвала жителей республики также пользоваться средствами защиты.
Происшествия
В Сочи женщину с COVID-19 пришлось госпитализировать с помощью полиции
В Сочи полицейским пришлось помочь медикам доставить в инфекционную больницу города жительницу Москвы с подтвержденным коронавирусом, не желавшую лечиться в добровольном порядке.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Авто
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения показался на видео
Закамуфлированные прототипы Hyundai Tucson нового поколения уже не раз попадали в объективы камер.
Общество
Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Общество
В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Единоборства
Джо Роган отказался комментировать бой Хабиба и Фергюсона
Комментатор Джо Роган скептически относится к планам организации провести 18 апреля турнир UFC 249, и не будет комментировать поединки данного мероприятия.
Общество
Ростовские власти закрывают кафе, рестораны и ТРЦ
На время закрываются бары, рестораны, кафе и другие предприятия общепита. Единственное, что им разрешается – работа на вынос.