Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭкономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры. Совместное обращение экспертов опубликовал у себя в Facebook известный экономист, профессор Чикагского университета США Константин Сонин.
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Константин Сонин пояснил открытое письмо о коронавирусе

Московский Комсомолец07:24

Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин

Lenta.ru05:52

Экономисты призвали ввести в России жесткий карантин вместо нерабочей недели

Псковская Лента Новостей03:21

Экономисты требуют ввести жесткий карантин по коронавирусу в России

URA.Ru04:01

Жесткий карантин и поддержка на триллионы: экономисты предложили план борьбы с кризисом

Forbes03:26

От немедленного карантина до отмены контрсанкций. Экономисты написали план по спасению России от коронавируса

Фонтанка.Ру04:37

Российские экономисты предлагают ввести жесткий карантин и предпринять более масштабные меры поддержки экономики

Эхо Москвы05:34
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Общество

СМИ рассказали о планах Росавиации ограничить внутренние перелеты

На фоне распространения коронавируса Росавиация предложила правительству наложить крупные ограничения на авиаперелеты внутри России.
Известия 10:41
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Общество

Путин объявил в России нерабочей следующую неделю

Президент РФ Владимир Путин в обращении к нации из-за ситуации с коронавирусом объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.
Аргументы и Факты 25 марта в 09:26
Общество

Испанская принцесса умерла в Париже от коронавируса

Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса.
Life.ru 11:09
Общество

Роструд проверит, как россияне соблюдают нерабочую неделю

Правительством в рамках заседания оперативного штаба по коронавирусу дано поручение Роструду – речь идет о проверке того, как работодатели соблюдают нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
U74.Ru 05:33
Общество

В России введут штрафы за нарушение правил карантина

По словам Мишустина, именно поэтому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать введенные правила.
Газета.Ru вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Песков подтвердил, что присутствовал на одной вечеринке с Лещенко

У певца подтвердился коронавирус Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что, побывал на дне рождения Аллы Крутой, где также, по данным СМИ, находился инфицированный коронавирусом Лев Лещенко.
WomanHit.ru 11:11
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Холодильники для трупов появились на улицах Нью-Йорка

Местные чиновники опасаются, что мест в дополнительно возводящихся моргах не хватит, поэтому улицы заполнили машины с прицепами холодильных установок, в которые при необходимости будут складывать тела.
Live24 10:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

В композиции Примадонна вместе с ребенком попросила пандемию «уйти подальше». Новообразованный «дуэт» Пугачева и ее сын назвали «ГарриАлла».
OAnews 08:41
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на Lada c 1 апреля

Напомним, последнее повышение цен случилось традиционно 1 января, тогда весь модельный ряд Lada подорожал в среднем на 2,3%. В 2019 году российская марка три раза меняла ценники на свои автомобили.
Российская газета вчера в 05:20
Экономика

Минсельхоз хочет ограничить экспорт зерна

Минсельхоз предложил ввести квоту на экспорт наиболее важных для российского рынка зерновых культур (пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи) в размере 7 млн т на срок с 1 апреля и до конца сезона, т. е. до 30 июня 2020 г. Министерство уже разработало соответствующий проект постановления правительства.
Ведомости 10:14
Шоу-бизнес

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР, депутат Московской городской думы Николай Губенко был госпитализирован в медицинский центр в Коммунарке, где проходят лечение заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 04:30
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Происшествия

Суд арестовал экс-главу МИД Украины

Киев, 27 марта 2020, 16:12 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева сегодня, 27 марта, принял решение арестовать бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 09:12
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Кино

Голливудский актер Марк Блум умер от коронавируса

Россия – Культура 03:28
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Общество

Стал известен результат повторного теста Меркель на коронавирус

Второй тест канцлера Германии Ангелы Меркель на новый коронавирус Covid-19 дал отрицательный результат, заявил официальный представитель правительства страны.
Rambler News Service 25 марта в 12:34
Здоровье

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
RT на русском 08:52
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию

Мировая экономика вошла в рецессию - глава МВФ.
ТАСС 11:07
Здоровье

Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных

Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Lenta.ru 09:15
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Экономика

Путин предложил дать отсрочку по налогам малому и среднему бизнесу

"Предлагаю предоставить отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса, кроме НДС", – сказал российский лидер.
Москва 24 25 марта в 10:15
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Интерфакс вчера в 12:11
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань вчера в 07:47
Происшествия

Жителя Тверской области накажут за нарушение режима изоляции

Удомельским полицейским поступило сообщение о том, что 53-летний местный житель в марте 2020 года выезжал вместе с семьей в Германию.
Toptver.ru 09:28
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Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
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