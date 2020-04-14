Коронавирус

РБКРБКЭкономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Эксперты сходятся в том, что объемы антикризисной поддержки экономики нужно довести до 4 – 6% ВВП в консервативном сценарии или 8 – 10% в радикальном (по сравнению с объявленными мерами властей объемом не более 1,5% ВВП).
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с чего всё началось

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

Группа российских экономистов, включающая либералов Сергея Гуриева, Владислава Иноземцева, Сергея Алексашенко, резко «повысила ставки» в дискуссии о том, какие меры должно предпринять российское правительство для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса и обвала цен на нефть.
РБК04:24

Подробнее о событии

Группа экономистов предложила свои рецепты борьбы с кризисом в России

Росбалт05:10

Экономисты предложили бороться с кризисом раздачей денег бизнесу и населению

Forbes05:53

Экономисты призвали власти выделить от 4,5 до 10 трлн рублей на поддержку россиян

Общественное телевидение России05:53

Либеральные экономисты призвали РФ запустить «печатный станок»

Finam.Ru05:11

Экономисты предложили побороть кризис раздачей денег населению

Московский Комсомолец06:23

Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей

Дождь04:39

Экономисты призвали власти бороться с кризисом раздачей денег населению

РБК04:24
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Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости 06:00
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru 05:43
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Футбол

Бывший арбитр ФИФА рассказал о взятке ЦСКА перед матчем со «Спартаком»

Президент ЦСКА Шахруди Дадаханов перед дерби со «Спартаком» в 1999 году предлагал 50 тысяч долларов.
News.ru 05:40
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина мечтает о жареной картошке после выхода из комы

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Политика

Лавров заявил, что Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций

Страна намерена опираться на собственные силы Россия не будет просить Европейский союз об отмене санкций.
SM News 06:24
Общество

В Россию привезли штамм коронавируса из США

Коммерсантъ 04:21
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Кино

В «Фантастических тварях» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Алтапресс 00:42
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Религия

Патриарх Кирилл разрешил верующим освящать пасхальные куличи дома

РБК 05:41
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском 05:55
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Наука

Обнаружен фермент, способный разлагать ПЭТ за несколько часов

Sfera.fm вчера в 09:54
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри купили особняк Мела Гибсона за $15 млн

Голливудский актер Мел Гибсон опасался любопытных журналистов так же сильно, как Меган Маркл и принц Гарри.
Слово и Дело вчера в 07:25
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Здоровье

Россиянам рекомендовали заниматься сексом для иммунитета

Российский иммунолог, академик РАН Валерий Черешнев рекомендовал занятие сексом для поддержания иммунитета при пандемии коронавируса.
Lenta.ru 05:46
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Общество

Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь вчера в 04:03
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Биатлон

«В биатлоне целое поколение воспитано на допинге. Вернуться к нормальной методике – непросто». Большое интервью Анатолия Хованцева

Впереди согласование с Министерством – Польховского могут не утвердить, но принципиального итога это не отменит: на Хованцева больше не рассчитывают.
Sports.ru вчера в 03:05
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
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Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Политика

Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
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Армия и оружие

National Interest заявило, что с силой Су-57 нужно считаться

Авторы статьи уверены, что конструкция Су-57 и заявленные варианты вооружения позволят наделить самолет нишевой ролью "снайпера".
Политическая Экспертиза вчера в 10:36
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Армия и оружие

В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12

В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
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Политика

Чехия обвинила Россию, Китай и США во вмешательстве

Президент Чехии Милош Земан назвал демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге глупостью, но выступил категорически против вмешательства во внутренние дела страны со стороны других государств, в частности, России.
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Происшествия

Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой

Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
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Здоровье

В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи

В Новосибирске заразился коронавирусом фельдшер скорой помощи. После этого он еще неделю ездил на вызовы.
Любимый город 12 апреля в 07:30
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Общество

Правительство временно сняло ограничения на продажу медицинских масок

Правительство приостановило действие своего постановления об ограничениях на торговлю медицинскими масками и о введении единого поставщика масок в лице структуры «Ростеха».
Ведомости 06:29
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
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Армия и оружие

В российской армии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В российской армии официально подтверждены первые три случая заражения COVID-19.
Коммерсантъ 05:38
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Общество

Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва вчера в 17:35
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Общество

Валуев ответил на критику Познера о депутатской работе спортсменов

РБК 05:50
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Политика

Лавров назвал предъявление претензий Китаю из-за COVID-19 недопустимым

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса, от озвученных в некоторых странах идей "волосы встают дыбом".
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Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
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Российский учёный-экономист. Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития с 3 ноября 2015 года по 2019 год, ректор Российской экономической школы с 2004 по 2013 год, президент Центра экономических и финансовых исследований и разработок РЭШ.
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Константин Сонин
Российский экономист
Российский экономист, профессор Чикагского университета и ВШЭ, сооснователь совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ. Кандидат физико-математических наук, с 2001 по 2013 год занимал должность профессора РЭШ и ЦЭФИР, с 2011 по 2013 год - пост проректора Российской экономической школы, в 2013-2014 годы - пост проректора ВШЭ.
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