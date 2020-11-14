Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

ГЛАС.RU
ФАН
МордовМедиа
Газета.Ru
ПолитРоссия
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
Царьград
РИА Новости
Актуальные Новости
Блокнот.ру
Sputnik Абхазия
Народные новости
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.
РИА Новости00:00
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Курсу доллара предсказали падение при Байдене

ГЛАС.RU12:32
МордовМедиа

Эксперты предрекли падение доллара при Байдене

МордовМедиа04:08
Народные новости

Присутствие Байдена в политике США негативно скажется на долларе

Народные новости08:33
ФАН

Возможная смена власти в США грозит доллару долгосрочным кризисом

ФАН07:26
Царьград

Байден подставит всех держателей долларов? «Американца» ждёт обвал

Царьград05:55
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Газета.Ru11:50
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

РИА Новости00:00

Перенос воды в верхние слои атмосферы стал причиной высыхания Марса

С помощью исследования, проведенного MAVEN, ученые обнаружили доказательство того, что вода на Марсе напрямую переносится в верхние слои атмосферы, где в результате реакций с атмосферными ионами превращается в атомарный водород, который уносится в космос.
Индикаторвчера в 05:03

В Волгоградской области пациента с COVID-19 нашли мертвым с ножевым ранением

"Сегодня в 4:05 мск в Светлоярской ЦРБ в палате обнаружен мертвый мужчина 87 лет, который находился на лечении, с ножевым ранением груди, в работающей кислородной маске", - сообщил собеседник агентства.
ТАСС05:22

Меладзе призвал артистов отказаться от участия в новогодних съемках на ТВ

Музыкант Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от участия в новогодних программах на телевидении, чтобы обратить внимание на ситуацию, в которой оказалась индустрия массовых мероприятий из-за коронавируса.
Ведомости08:46

Выздоровление зараженных коронавирусом ускорили ингаляциями интерферона-бета-1

Британские ученые получили первые свидетельства того, что ингаляции на основе синтетических аналогов интерферона-бета-1 – белка иммунной системы – ускоряют выздоровление носителей COVID-19 и снижают вероятность тяжелых форм болезни.
ТАСС Наука вчера в 08:26

Премьеру фильма Mortal Kombat перенесли на неопределенный срок

Релиз ленты должен был состояться 15 марта 2021 года По словам Тодда Гарнера, продюсера картины «Mortal Kombat», премьера киноадаптации известной игровой франшизы, которая должна была состояться 15 марта грядущего года, отложена на неопределённый срок.
Центральная Служба Новостей12 ноября в 12:32

Клетки отдадут энергию человеку: энергодефицитные метаболиты станут возобновляемым ресурсом

Японские ученые во главе с профессором Сусуму Сайто поставила перед собой цель: используя важный метаболический путь в живых клетках, превратить продукты с низким энергопотреблением в биологические возобновляемые источники энергии.
Экология Регионов04:22