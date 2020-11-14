Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.
РИА Новости00:00
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