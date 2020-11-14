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Газета.Ru
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

ФАН
МордовМедиа
Газета.Ru
ПолитРоссия
ИА Красная Весна
RuNews24.ru
Царьград
РИА Новости
Актуальные Новости
Sputnik Абхазия
Народные новости
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.
РИА Новости00:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Газета.Ru11:50
Народные новости

Присутствие Байдена в политике США негативно скажется на долларе

Народные новости08:33
МордовМедиа

Эксперты предрекли падение доллара при Байдене

МордовМедиа04:08
Царьград

Байден подставит всех держателей долларов? «Американца» ждёт обвал

Царьград05:55
Актуальные Новости

Экономисты ожидают падения доллара из-за победы Байдена на выборах

Актуальные Новости05:23
ФАН

Возможная смена власти в США грозит доллару долгосрочным кризисом

ФАН07:26
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

РИА Новости00:00

Итоговое сочинение в школах РФ могут перенести

«Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены», — сказал глава ведомства.
Итоговое сочинение в школах РФ могут перенести
BFM.ru05:11

РПЦ призвала Байдена отказаться от поддержки абортов и смены пола

В Московском патриархате выразили надежду, что кандидат в президенты США Джо Байден, называющий себя католиком, перестанет поддерживать аборты и операции по смене пола, которые не одобряет католическая церковь.
РПЦ призвала Байдена отказаться от поддержки абортов и смены пола
РИА Новости08:19

Продажи Alibaba в День холостяка превысили $74 млрд

Объем продаж на маркпетплейсах и электронных платформах, входящих в Alibaba, за период распродажи «День холостяка» или «Всемирный день шоппинга», прошедшего 11 ноября в Китае, составил $74,1 млрд, сообщается на новостном сайте Alibaba Group.
Ведомости11 ноября в 14:57

В Госдепартаменте выразили обеспокоенность созданием в России аппаратов «Посейдон»

Вашингтон обеспокоен разработкой в РФ необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.
ТАСС00:30

В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с турецкими Bayraktar TB2

В ноябре «Звезда» написала, что бронетехника Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) стала отличной мишенью для высокотехнологичных азербайджанских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Lenta.ru07:11