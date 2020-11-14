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Газета.Ru
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

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Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

Индекс DXY, отражающий курс доллара к евро, британскому фунту, японской иене и другим основным мировым валютам, — на минимумах с начала сентября. По мнению аналитиков, это только первый признак долгосрочного ослабления американской денежной единицы, неизбежного после смены власти в США.
РИА Новостивчера в 00:00
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ГЛАС.RU

Курсу доллара предсказали падение при Байдене

ГЛАС.RUвчера в 12:32
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

РИА Новостивчера в 00:00
Народные новости

Присутствие Байдена в политике США негативно скажется на долларе

Народные новостивчера в 08:33
ФАН

Возможная смена власти в США грозит доллару долгосрочным кризисом

ФАНвчера в 07:26
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Байден подставит всех держателей долларов? «Американца» ждёт обвал

Царьградвчера в 05:55
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Эксперты предрекли падение доллара при Байдене

МордовМедиавчера в 04:08
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Газета.Ruвчера в 11:50

Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу

Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал коллег по шоу-бизнесу отказаться от съемок в предстоящих "новогодних огоньках" в качестве ответа на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры.
Меладзе объяснил свой призыв к артистам бойкотировать новогодние шоу
Газета.Ruвчера в 10:55

Российские танки после Карабаха признали уязвимыми

В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов, комментируя конфликт в Нагорном Карабахе, заявил, что танки «сами по себе довольно живучие», однако в своем текущем виде практически беззащитны перед современными беспилотниками.
Lenta.ruвчера в 01:57

Швейцария — Испания. Прогноз: Мората, Асенсио и Коке не справятся с Джакой в Базеле

Анализ и прогноз матча 5-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Испания (14.11.2020) Ноябрьская международная пауза успешно стартовала, сборные провели товарищеские игры и разогрелись.
Чемпионат13 ноября в 11:45

Черчесов: игроки сборной России не обращают внимания на серию без побед

Футболисты сборной России обращают внимание не на серию без побед, а на собственную работу и те задания, которые нужно выполнять во время матчей, сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
РИА Новостивчера в 07:40

В Волгоградской области пациента с COVID-19 нашли мертвым с ножевым ранением

"Сегодня в 4:05 мск в Светлоярской ЦРБ в палате обнаружен мертвый мужчина 87 лет, который находился на лечении, с ножевым ранением груди, в работающей кислородной маске", - сообщил собеседник агентства.
ТАССвчера в 05:22

Расширение патентной системы налогообложения для ИП одобрено Госдумой во втором чтении

Розница и общепит, которые в будущем будут использовать патентную систему, имеют возможность расширить площадь своих торговых залов почти в три раза.
Центральная Служба Новостей11 ноября в 22:26