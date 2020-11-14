Черчесов: игроки сборной России не обращают внимания на серию без побед

Футболисты сборной России обращают внимание не на серию без побед, а на собственную работу и те задания, которые нужно выполнять во время матчей, сказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.