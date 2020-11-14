Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене
Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны.
РИА Новостивчера в 00:00
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