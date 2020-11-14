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Газета.Ru
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

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Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны.
РИА Новостивчера в 00:00
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Возможная смена власти в США грозит доллару долгосрочным кризисом

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Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Газета.Ruвчера в 11:50
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Присутствие Байдена в политике США негативно скажется на долларе

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Байден подставит всех держателей долларов? «Американца» ждёт обвал

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Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

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В Перми возбудили дело после гибели женщины и ребенка в автомобиле, скатившемся в реку

Следственные органы Пермского края возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и четырехлетнего ребенка в автомобиле, который скатился в реку, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пермскому краю.
ТАСС10:40

Захарова ответила Варшаве на обвинения в подрывной деятельности

Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила пресс-секретарю министра-координатора польских спецслужб Станиславу Жарину после его слов о том, что Россия старается "испортить имидж" Польши на международной арене.
Газета.Ru10:51

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Свердловской области задержали

"В Свердловской области в ходе следственно-оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлен и задержан подозреваемый в убийстве малолетней девочки", - говорится в сообщении.
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В ЦБ заявили об искажении Росстатом данных о сбережениях россиян

Статистика доходов и расходов россиян, которую ведёт Росстат, искажена двумя факторами — учётом эскроу-счетов в рамках новой схемы финансирования жилищного строительства и, напротив, недоучётом вложений россиян в ценные бумаги, — говорится в докладе департамента исследований и прогнозирования Банка России.
News.ruвчера в 04:39

Боец Шлеменко осудил действия полиции в ходе драки с участием Харитонова

Бывший чемпион промоушена Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что полиция неправильно действовала во время драки, к ходе которой пострадал боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов.
РБК спортвчера в 08:02

Президент Перу Мануэль Мерино подал в отставку после массовых акций протеста

После жесткого разгона массовых акций протеста полицией, с использованием силовых методов, более половины членов правительства страны были вынуждены покинуть свой пост.
Центральная Служба Новостей12:50