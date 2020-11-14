Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Discover24
ФАН
Deita.ru
ПолитРоссия
Газета.Ru
ИА Красная Весна
Блокнот.ру
МордовМедиа
Народные новости
RuNews24.ru
NewInform
ПРАЙМ
Актуальные Новости
Новый День
Территория новостей
Царьград
РИА Новости
Sputnik Абхазия
ИнфоСМИ
Снижение, которым американский доллар отреагировал на новости о победе демократа Джо Байдена на выборах президента США, может стать долгосрочным при смене власти в стране, считают аналитики.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

Американская валюта отреагировала снижением на известие о победе Джо Байдена на президентских выборах в США. Экономисты уверены: ослабление — долгосрочный тренд, и для этого есть целый ряд причин. Придя к власти, Демократическая партия может изменить и торговую, и налоговую политику страны.
РИА Новостивчера в 00:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Байден рвется к власти. Что ждет наши долларовые сбережения

ПРАЙМ20:00
РИА Новости

Новый курс: доллару предрекли падение при Байдене

РИА Новостивчера в 00:00
Народные новости

Присутствие Байдена в политике США негативно скажется на долларе

Народные новостивчера в 08:33
ФАН

Возможная смена власти в США грозит доллару долгосрочным кризисом

ФАНвчера в 07:26
Царьград

Байден подставит всех держателей долларов? «Американца» ждёт обвал

Царьградвчера в 05:55
МордовМедиа

Эксперты предрекли падение доллара при Байдене

МордовМедиавчера в 04:08
Газета.Ru

Экономисты прогнозируют падение курса доллара при избрании Байдена

Газета.Ruвчера в 11:50

Независимая комиссия рекомендует отложить миссии по возврату проб с Марса

Независимая группа экспертов, созданная НАСА для изучения планов по возвращению образцов с Марса, одобрила кампанию в целом, но рекомендовала агентству отложить две предстоящие миссии, чтобы составить более реалистичный график разработки.
Независимая комиссия рекомендует отложить миссии по возврату проб с Марса
AstroNews.ru12 ноября в 09:36

Лавров обсудил с главой МИД Армении развертывание миротворцев РФ в Карабахе

«Министры обсудили ход выполнения совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября этого года, включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата», — говорится в сообщении.
Известия09:24

Госдеп: США тревожит возможное наличие у РФ системы ответного ядерного удара «Периметр»

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что на вооружении в России может до сих пор стоять созданный в СССР комплекс автоматического управления ответным ядерным ударом "Периметр", получивший на Западе название "Мертвая рука".
ТАССвчера в 02:14

Случаи заражения норок коронавирусом выявлены в Греции

Коронавирус у норок Ранее еще в шести странах мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции - были выявлены случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок.
Интерфакс13 ноября в 09:01