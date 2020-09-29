Предложение отменить накопительную часть пенсии направила в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), 29 сентября текст был опубликован на сайте организации.
Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
Шестой близкий пролет возле Солнца на расстоянии в 13,5 млн километров от фотосферы звезды, что является самым близким расстоянием до Солнца для всех рукотворных космических объектов, совершил исследовательский зонд «Паркер», 29 сентября сообщается на сайте космической программы.
Специальная вертолетная служба скорой медицинской помощи Великобритании Great North Air продемонстрировала, как реактивный костюм позволяет парамедику быстро добраться до отдаленного места происшествия.