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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Экономисты рассказали, что будет с рублем

Российские экономисты дали свои прогнозы относительно рубля на ближайшее будущее. Так, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова считает, что в октябре рубль не укрепится.В источнике
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KDPConsulting.ru

Прогноз курса доллара на октябрь 2020 года — что будет с рублём

KDPConsulting.ru08:14
Evo-rus.com

Экономисты рассказали, что будет с рублем

Evo-rus.com07:50
LentaChel.ru

Справедливый курс доллара - 63-65 рублей, считает эксперт

LentaChel.ru05:22
Infox.ru

Экономисты рассказали, что будет с рублем

Infox.ru06:36

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

Предложение отменить накопительную часть пенсии направила в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), 29 сентября текст был опубликован на сайте организации.
ИА Красная Весна12:44
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Елена Корикова появилась в Сети впервые за три месяца

Подписчики хвалят внешность и стиль актрисы В последние годы 48-летняя звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова ведет закрытый образ жизни — не снимается в кино и рекламе и не появляется на светских мероприятиях.
WomanHit.ru08:50
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Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русском10:36

Космический зонд НАСА установил рекорд приближения к Солнцу

Шестой близкий пролет возле Солнца на расстоянии в 13,5 млн километров от фотосферы звезды, что является самым близким расстоянием до Солнца для всех рукотворных космических объектов, совершил исследовательский зонд «Паркер», 29 сентября сообщается на сайте космической программы.
ИА Красная Весна14:28
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Британские парамедики испытали спасательный реактивный костюм

Специальная вертолетная служба скорой медицинской помощи Великобритании Great North Air продемонстрировала, как реактивный костюм позволяет парамедику быстро добраться до отдаленного места происшествия.
BitCryptoNews12:15
2

СК завершил расследование дела об убийстве журналиста Камалова

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве учредителя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова, совершенное в 2011 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
РИА Новости11:15
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