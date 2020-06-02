Курс доллара в понедельник, 1 июня, упал до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта, когда сорвалась сделка ОПЕК+.

с чего всё началось

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие несколько лет регулятор "заякорит" курс доллара на уровне 70-75 рублей.

Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

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