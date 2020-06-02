Финансы
РИА НовостиЭкономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие несколько лет регулятор "заякорит" курс доллара на уровне 70-75 рублей.
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с чего всё началось
Курс доллара в понедельник, 1 июня, упал до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта, когда сорвалась сделка ОПЕК+.РБК01:00
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Общество
Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество
Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение
Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
БрянскToday 08:28
Общество
Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте
Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
Общество
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия
В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер
Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Общество
Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
Lenta.ru 15:08
Общество
Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса
Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
Авто
Citroen представила новый бюджетный седан C3L
Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
Политика
Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
Гаджеты
Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung
По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
Шоу-бизнес
Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой
В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
Общество
В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры
В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты.
RT на русском 14:52
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков
Телепрограмма 12:39
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере города.
ТАСС 16:02
Общество
Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году
Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
Армия и оружие
Sohu: эсминец ВМС США попытался войти в Керченский пролив
Discover24 вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери
Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
Общество
В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий домохозяйкам
В пресс-службе главы комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, являющийся одним из авторов инициативы, сообщили, что 1 июня в Госдуму будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
RuNews24.ru 31 мая в 20:53
Шоу-бизнес
Юлия Савичева винит себя в потере ребенка
Экспресс газета 01:24
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06