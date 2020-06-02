Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что в ближайшие несколько лет регулятор "заякорит" курс доллара на уровне 70-75 рублей.
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с чего всё началось

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Курс доллара в понедельник, 1 июня, упал до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта, когда сорвалась сделка ОПЕК+.
РБК01:00

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Экономисты оценили шансы укрепления курса рубля и спрогнозировали судьбу валюты к концу года

Mockva.ru14:56

Доллар снова вырастет: прогноз курса валют до конца года

Утро.ru10:11

Экономист Покатович ждет укрепление курса рубля в течение ближайших месяцев

Политика Сегодня12:34

Что случилось за день. Главные новости РБК

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Экономисты спрогнозировали изменение курса рубля

Газета.Ru13:11

Экономисты рассказали, стоит ли ждать долгосрочное укрепление рубля

Экономика сегодня09:42

Экономисты рассказали, какой будет курс рубля к концу года

РИА Новости08:38
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Общество

Мишустин поручил проверить влияние указов Собянина на права граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 16:25
Политика

В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ

Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Общество

Между Махачкалой и Каспийском не будет ограничено движение

Глава региона заметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет проблем с проездом, так как многие только этим маршрутом добираются на работу.
Темирхан-Шура 15:24
3
Общество

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
620
Общество

В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

Российские учёные создают необычную вакцину от коронавируса. Специалисты заявляют, что её можно будет вводить в организм в виде йогурта.
БрянскToday 08:28
397
Происшествия

Виновником гибели шестилетней девочки в Крыму оказался друг ее отца

Вести.Ru 05:17
364
Общество

Испытавший вакцину от COVID-19 рассказал о худшем побочном эффекте

Журналист Джек Соммерс испытал на себе вакцину от коронавируса и рассказал о своих впечатлениях в The Independent.
Газета.Ru 13:56
48
Общество

Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео

Владелец ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян снял видео о том, как он защищал ресторан от погромщиков и протестующих.
РИА Новости 14:43
1K
Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
10K
Происшествия

В США от рук полиции пострадала российская журналистка и продюсер

Вашингтон, 2 июня 2020, 16:39 — REGNUM Журналист и продюсер новостного агентства Sputnik Николь Руссел пострадала от рук полиции в США.
REGNUM 09:39
140
Политика

В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7

США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
280
Общество

Роспотребнадзор высказался против ваучеров от авиакомпаний

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов раскритиковал проект Минтранса о легализации ваучеров, которые планировали выдавать в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
ФедералПресс 12:22
17
Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

РБК 15:04
440
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

Китай затягивал с предоставлением важной информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе этого года.
Lenta.ru 15:08
Общество

Глава ДИТ Москвы пояснил свои слова о начале пандемии коронавируса

Руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Эдуард Лысенко пояснил, что в январе сотрудники департамента начали проработку технических решений в связи с борьбой против пандемии коронавируса, а первый официальный случай заболевания в столице был зафиксирован в марте.
РИА Новости 15:01
49
Авто

Citroen представила новый бюджетный седан C3L

Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
4
Общество

Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24
10K
Политика

Турция заявила о совместной с Россией разработке вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о сотрудничестве страны с Россией в вопросе разработки вакцины от коронавируса нового типа COVID-19.
Газета.Ru 14:43
6
Гаджеты

Картинка из интернета оказалась причиной поломки смартфонов Samsung

По словам пользователя, определенное изображение, скаченное из интернета, может привести к поломке телефона Samsung, если установить его в качестве обоев.
VSE42.RU вчера в 05:28
70
Шоу-бизнес

Галкин показал домашний обед с огорода Пугачевой

В одном из роликов Галкин похвастался салатом из свежих овощей с огорода. Блюдо, по традиции, приготовила для него Пугачева.
Слово и Дело вчера в 09:19
17
Общество

В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры

В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты.
RT на русском 14:52
9
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
1,1K
Шоу-бизнес

Актер из «Сумерек» умер от передозировки наркотиков

Телепрограмма 12:39
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере города.
ТАСС 16:02
Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
2
Армия и оружие

Sohu: эсминец ВМС США попытался войти в Керченский пролив

Discover24 вчера в 03:11
24
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери

Юлия Ковальчук показала редкое фото дочери Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото дочери.
Экспресс газета 03:38
5
Общество

В Госдуму внесут законопроект о выплатах пособий домохозяйкам

В пресс-службе главы комитета нижней палаты российского парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, являющийся одним из авторов инициативы, сообщили, что 1 июня в Госдуму будет внесен законопроект о выплатах пособий домохозяйкам.
RuNews24.ru 31 мая в 20:53
5,3K
Шоу-бизнес

Юлия Савичева винит себя в потере ребенка

Экспресс газета 01:24
4
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета 31 мая в 23:06
792
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