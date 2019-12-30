Финансы
РИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.Известия30.12.19 в 16:02
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Происшествия
Главврача крымской больницы задержали за крупную взятку
В Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве 755 тысяч рублей.
Транспорт
Собянин провел технический пуск шести станций метро
Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Здоровье
Депздрав посоветовал не доедать хранившиеся более суток салаты
Происшествия
В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона
Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Хоккей
Названы четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Авто
Что изменится для автомобилистов России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Общество
Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек
По данным петербургского комитета по культуре, Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили около 2 млн человек, что является рекордным показателем.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и легковые автомобили
С 1 января 2020 года в РФ выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Общество
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
Авто
Genesis показал официальные изображения кроссовера Genesis GV80
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Авто