Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.

с чего всё началось

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

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