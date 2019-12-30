Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade: — Прогноз простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии.
Известия30.12.19 в 16:02

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В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Известия30.12.19 в 16:02

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новости31.12.19 в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01
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Общество

Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов

ТАСС 06:09
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Культура

Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала миллион просмотров

РИА Новости 06:31
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Происшествия

Главврача крымской больницы задержали за крупную взятку

В Крыму задержали главврача Ленинской центральной районной больницы по подозрению в вымогательстве 755 тысяч рублей.
Российская газета 07:43
Транспорт

Собянин провел технический пуск шести станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин провел сегодня так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех - на Некрасовской.
Российская газета 04:43
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Футбол

Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»

Sport24.ru вчера в 14:16
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК вчера в 13:04
Здоровье

Депздрав посоветовал не доедать хранившиеся более суток салаты

Вечерняя Москва 00:31
Происшествия

В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона

Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
РИА Новости 06:07
Хоккей

Названы четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Профиль вчера в 04:45
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Армия и оружие

США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая

REGNUM 07:12
Здоровье

Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Pravda.Ru вчера в 21:25
Авто

Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
Происшествия

Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео

РИА Новости 06:47
Экономика

Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров

Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
News.ru вчера в 23:39
Общество

Новый год в центре Петербурга встретили рекордные 2 млн человек

По данным петербургского комитета по культуре, Новый год на Дворцовой площади и Невском проспекте встретили около 2 млн человек, что является рекордным показателем.
DP.RU 06:31
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Авто

В России выросли акцизы на бензин, дизтопливо и легковые автомобили

С 1 января 2020 года в РФ выросли ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 09:03
Общество

Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства

С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Lenta.ru 06:37
Происшествия

В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж

Ранее начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Владислав Парамонов сообщил, что в России в 2019 году в целом на 7% сократилось количество хищений из одежды, сумок и другой ручной клади.
ТАСС 02:23
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород вчера в 04:04
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Счёт матча не изменился до конца встречи. Отметим, что это первая победа «Арсенала» под руководством нового главного тренера Микеля Артеты.
ГЛАС.RU вчера в 17:04
Авто

Genesis показал официальные изображения кроссовера Genesis GV80

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня вчера в 14:51
Авто

Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто

Live24 30.12.19 в 08:55
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