Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.
Известия30.12.19 в 16:02

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Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

РИА Новостивчера в 06:02

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Serviceвчера в 03:01

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в следующем году

ФАНвчера в 04:50
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