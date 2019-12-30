Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.

с чего всё началось

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Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

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