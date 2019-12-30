Финансы
РИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось
Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.Известия30.12.19 в 16:02
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Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Число жертв мощных лесных пожаров в Австралии возросло до 17
Власти Австралии уточнили данные о погибших в результате мощных лесных пожаров в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Гаджеты
Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор
Происшествия
В Свердловской области загорелся ангар
Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона
Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Авто
Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Футбол
«Наполи» и «Аякс» хотят купить Вертонгена в январе
Защитник Ян Вертонген может покинуть «Тоттенхэм» этой зимой. В игроке обороны заинтересованы «Наполи» и «Аякс».
Политика
Особое мнение: Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Финансы
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Происшествия
В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений
Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций
Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Здоровье
Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани
Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
Политика
Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)
Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Футбол
Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь
Иными словами, нужно будет просто перетерпеть весеннюю часть чемпионата, разумеется, стараясь свести к минимуму судейские ошибки и скандалы, а качественного улучшения работы арбитров реально ожидать только к началу следующего сезона, то есть через полгода.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Экономика
Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»
Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.