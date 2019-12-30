Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭкономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году

Наступающий 2020 год для рубля будет относительно спокойным, рассказали экономисты в беседе с РБК. Экономисты прогнозируют курс рубля на уровне от 62 до 70 рублей. Средний курс, по их мнению, будет составлять 65 рублей за доллар.
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с чего всё началось

В рамках дозволенного: ожидания от курса рубля в 2020 году

Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта.
Известия30.12.19 в 16:02

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Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году

РИА Новости00:00

Экономисты вычислили, что будет с рублем в 2020 году

URA.Ru30.12.19 в 20:17

Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году

РЕН ТВ30.12.19 в 18:40

Дан прогноз курса рубля в 2020 году

Ридус30.12.19 в 19:42

Что будет с рублем в 2020 году – прогноз экономистов

Pravda.Ru30.12.19 в 20:53

Стал известен прогноз по курсу рубля в 2020 году

Rambler News Service31.12.19 в 03:01

Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в следующем году

ФАН31.12.19 в 04:50
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Политика

Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 05:04
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Число жертв мощных лесных пожаров в Австралии возросло до 17

Власти Австралии уточнили данные о погибших в результате мощных лесных пожаров в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости вчера в 19:29
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Гаджеты

Samsung представит первый в мире безрамочный телевизор

NewInform вчера в 09:42
Происшествия

В Свердловской области загорелся ангар

Ангар загорелся в городе Полевской Свердловской области на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:24
Общество

Полиция Японии ищет сообщников Карлоса Гона

Сотрудники японской полиции проводят расследование по факту бегства из страны экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, выясняя, кто помогал ему совершить этот дерзкий побег.
Вести.Ru вчера в 19:01
Авто

Электромобили больше вредят экологии, чем дизельные авто

Газета DAILY 30.12.19 в 05:46
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru вчера в 13:59
Футбол

«Наполи» и «Аякс» хотят купить Вертонгена в январе

Защитник Ян Вертонген может покинуть «Тоттенхэм» этой зимой. В игроке обороны заинтересованы «Наполи» и «Аякс».
Sports.ru вчера в 15:36
Политика

Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы вчера в 15:15
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Финансы

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

В Индонезии девять человек погибли в результате наводнений

Агентство Франс Пресс добавляет, что местные власти эвакуировали примерно 13 тысяч человек, но в это число не входят жители городов-спутников Джакарты.
РИА Новости вчера в 07:31
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций

Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Вечерняя Москва вчера в 18:59
Энергетика

Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Политическая Экспертиза вчера в 02:38
Здоровье

Врачи предупредили о вреде алкоголя при посещении бани

Напомним, к медицинским противопоказаниям посещения бани относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени и дыхательных путей.
Волгоградская правда вчера в 10:34
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого "была установлена российско-эстонская граница".
РИА Новости вчера в 22:45
Политика

Project Syndicate (США): будущее информационной автократии Путина (Project Syndicate)

Рейтинги поддержка Путина значительно снизились в последние годы, тем не менее, они остаются высокими: как показывают опросы, 61% россиян оценивают его деятельность позитивно.
ИноСМИ 31.12.19 в 12:30
Политика

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru вчера в 12:34
Футбол

Андрей Бутенко: За два месяца менталитет и психологию арбитров не переделаешь

Иными словами, нужно будет просто перетерпеть весеннюю часть чемпионата, разумеется, стараясь свести к минимуму судейские ошибки и скандалы, а качественного улучшения работы арбитров реально ожидать только к началу следующего сезона, то есть через полгода.
Советский спорт вчера в 12:04
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета 30.12.19 в 12:32
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости вчера в 10:06
Экономика

Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»

Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
Rusvesna.su вчера в 20:50
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Энергетика

Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца

Как говорится в сообщении «Газпрома», при этом цена поставок определена только на январь и февраль 2020 года.
Известия 31.12.19 в 14:48
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