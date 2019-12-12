Финансы

Sputnik ТаджикистанSputnik ТаджикистанЭкономисты рассказали о шокирующем курсе доллара в конце декабря

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Декабрь и сам 2019 год стали для рубля счастливыми, заявила "Российской газете" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова. Экономист напомнила, что с начала года российская валюта укрепилась к доллару на 6,5 %, а к евро - на 9,1%.
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Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России

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Политика

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Спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано сообщил, что вингер команды Мемфис Депай может пропустить остаток сезона из-за травмы.
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В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
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Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
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Тутберидзе опубликовала стихотворение после конфликта с Плющенко

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Важный антибиотик. Препарат для больных муковисцидозом возвращается

Как сообщается в официальном релизе ведомства, «достигнута договоренность о том, что для обеспечения потребностей больных муковисцидозом в рамках гуманитарной поставки будет завезено 30 тысяч упаковок препарата».
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Отмечается, что республиканцы в верхней палате конгресса США, где у них большинство, собираются положить конец начатой демократами в палате представителей процедуре импичмента Трампа, как только она перейдет на утверждение в сенат.
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Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
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