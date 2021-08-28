RT на русскомЭкономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотекиПрезидент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки.RT на русскомЖилье, которое россиянин приобретет в ипотеку, спустя несколько лет будет оцениваться существенно дороже, а платежи по кредиту со временем будут занимать меньшую долю расходов.URA.RuПо словам Косого, также происходит некоторое обесценивание денег, то есть доля расходов на ипотеку обычно снижается.RT на русскомСо своей стороны, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что вопрос, связанный с выплатой долгов, в любом случае невыгоден.RT на русскомПодробнее о событииЭкономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотекиRT на русском12:03Экономист назвал выгодные факторы ипотекиURA.Ru06:12Показать все источникиОценить1Поделиться