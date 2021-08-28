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Экономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотеки

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал о выгодных факторах ипотеки.
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Жилье, которое россиянин приобретет в ипотеку, спустя несколько лет будет оцениваться существенно дороже, а платежи по кредиту со временем будут занимать меньшую долю расходов.
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По словам Косого, также происходит некоторое обесценивание денег, то есть доля расходов на ипотеку обычно снижается.
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Со своей стороны, экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин выразил мнение, что вопрос, связанный с выплатой долгов, в любом случае невыгоден.
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Экономисты рассказали о выгодных и невыгодных факторах ипотеки
RT на русском12:03
Экономист назвал выгодные факторы ипотеки
URA.Ru06:12
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