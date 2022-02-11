«Уверенность, что любые похищенные средства будут возвращены, имеют и оборотную сторону — снижение внимательности гражданина к обеспечению мер собственной безопасности в цифровом мире», — подчеркнула эксперт.
Эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова отметила, что инициатива ЦБ позволит значительно увеличить долю возвращаемых средств и положительно отразится на динамике общественных настроений.
Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой на участие на Олимпиаде в Пекине.