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Экономисты считают, что возврат банками денег жертвам мошенников снизит внимательность

«Уверенность, что любые похищенные средства будут возвращены, имеют и оборотную сторону — снижение внимательности гражданина к обеспечению мер собственной безопасности в цифровом мире», — подчеркнула эксперт.
Lenta.ru
Эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова отметила, что инициатива ЦБ позволит значительно увеличить долю возвращаемых средств и положительно отразится на динамике общественных настроений.
ПРАЙМ
Директор центра Андрей Федяев назвал идею ЦБ долгожданной, но пояснил, что в настоящее время уровень финансовой грамотности россиян оставляет широкое поле деятельности для мошенников.
Lenta.ru
"Единственный путь к снижению уровня данного типа преступлений – освоение базовых правил взаимодействия с финансовой инфраструктурой", — заключил эксперт.
ПРАЙМ

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Экономисты считают, что возврат банками денег жертвам мошенников снизит внимательность
Lenta.ru22:40
Эксперты: идея ЦБ по возврату похищенных социнженерами денег снизит бдительность россиян
ПРАЙМ21:33
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