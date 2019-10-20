Финансы
Накануне.RuЭкономисты сообщили, что будет с рублем в ноябре
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Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Как уточняет РИА Новости, американские военные уничтожили данный объект после того, как США вывели оттуда все свои силы.
Футбол
Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили
Авто
Три вредные привычки автовладельцев назвали эксперты
Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
Общество
«Горіла Хата» — 95-й квартал жёстко постебался над бывшей главой НБУ Гонтаревой
В последнем выпуске «Вечернего квартала» участники передачи едко высмеяли бывшую главу Нацбанка Украины, верную прислужницу Петра Порошенко Валерию Гонтареву, разворовавшую бюджет страны и скрывающуюся в Лондоне.
Происшествия
В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае
Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Общество
Исследование: россияне едят слишком много яиц
Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Общество
Больше всего газа на зарплату могут купить жители ЯНАО, НАО и Сахалина
В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи
Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
Политика
Путина назвали наиболее влиятельным лидером на Ближнем Востоке
Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Космос
Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос
Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Происшествия
В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи
Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.
Общество
Ягудин заявил, что Тотьмянина не больна раком
Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки — 2006 Татьяны Тотьмяниной, заявил, что его жена не больна раком.
Политика
Кадыров пообещал навести порядок в Сирии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
Единоборства
Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в соцсети
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обменялись нелестными высказываниям в адрес друг друга.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Кино
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой
Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Шоу-бизнес
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Наука
В Петербурге на конференции рассказали о новых подходах к лечению рака
На конференции были представлены исследования ученых из России, Англии, Германии, Италии и Испании по темам: «Регуляция аутофагии при раке», «Рак», «Лечение рака» и «Роль белка р53 при раке».