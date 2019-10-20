Финансы

Накануне.RuНакануне.RuЭкономисты сообщили, что будет с рублем в ноябре

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года.
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Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

Российская газетавчера в 23:00

Экономисты сообщили, что будет с рублем в ноябре

Накануне.Ru19:01

Экономист рассказал о шокирующем курсе рубля в ноябре

Sputnik Таджикистан05:07
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Карпин: сказал в перерыве, чтобы ещё три пропустили

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Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.
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Рекомендованную норму жители страны превышают на 8 %. РБК сообщает, что в среднем россиянин съедает 280 яиц в год при рекомендованной норме в 260.
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В число лидеров входят Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ—Югра и Москва, где на зарплату доступно более 10 тыс. куб. м газа.
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Наиболее влиятельным зарубежным лидером на Ближнем Востоке является глава Российской Федерации Владимир Путин, с мнением которого нельзя не считаться.
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

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Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки — 2006 Татьяны Тотьмяниной, заявил, что его жена не больна раком.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия наведет порядок в Сирии.
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Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
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Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
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Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
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