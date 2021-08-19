РБКЭкономисты сообщили о сложном выборе при планировании госбюджетаДоходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года выросли на 24% год к году.РБКМинэкономики в начале августа предложило увеличить расходный план на 2022–2024 годы на 1,8 трлн руб. за счет повышения прогноза по доходам и продления антикризисных смягчающих корректировок бюджетного правила, сообщали «Ведомости».РБКДилемма между стимулированием экономического роста и сдерживанием инфляции актуальна для правительства, соглашается замруководителя Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.РБКПоложительная динамика бюджетных доходов.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииРоссиянам сообщили о сложностях при планировании госбюджетаNews.ru02:32Экономист Ольга Орлова прокомментировала сложный выбор при планировании госбюджетаBanki Loans01:48Альфа-банк: Мишустин оказался перед тяжелым выборомURA.Ru01:45Экономисты сообщили о сложном выборе при планировании госбюджетаРБК00:30Показать ещёОценить9Поделиться