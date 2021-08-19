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Экономисты сообщили о сложном выборе при планировании госбюджета

Доходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года выросли на 24% год к году.
РБК
Минэкономики в начале августа предложило увеличить расходный план на 2022–2024 годы на 1,8 трлн руб. за счет повышения прогноза по доходам и продления антикризисных смягчающих корректировок бюджетного правила, сообщали «Ведомости».
РБК
Дилемма между стимулированием экономического роста и сдерживанием инфляции актуальна для правительства, соглашается замруководителя Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
РБК
Положительная динамика бюджетных доходов.
РБК

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