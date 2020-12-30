"Банки на развитых рынках обычно становятся полезными во многих случаях, особенно в ЕС, и мы не видим особого риска для вкладчиков в крупных странах", - сказал главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди, отвечая на вопрос, есть ли более высокие риски хранения денег в банках и не лучше ли держать их дома в местной валюте.

С чего всё началось Экономисты советуют «держаться от доллара подальше» "Предпочтительной позицией было бы держаться подальше от доллара США и японской йены и смотреть на валюты развивающихся стран", - сказал Харди. РИА Новости 23:19