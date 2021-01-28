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Дни24
Дни24

Экономисты спрогнозировали будущее рубля в случае краха доллара

Хотя краткосрочное падение доллара никак не отразится на российской валюте, того же нельзя сказать о полном крахе. Экономисты спрогнозировали будущее в случае обвала рынка.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМвчера в 18:02
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ФАН

Эксперт рассказала, как крах доллара скажется на рубле

ФАНвчера в 19:00
РЕН ТВ

Экономист объяснила, какие валюты выиграют от краха доллара

РЕН ТВвчера в 20:27
Телеканал 360°

Стало известно, что будет с рублем при обрушении доллара

Телеканал 360°вчера в 20:06
Lenta.ru

Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Lenta.ruвчера в 23:12
News.ru

Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

News.ruвчера в 18:37
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

РИА Новостивчера в 18:20
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

ПРАЙМвчера в 18:02

Финляндия отключается от России

Переход страны на ВИЭ угрожает российским энергокомпаниям Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии с объемами поставок в 22 млрд руб. в год.
Коммерсантъ18:15

IBU признал вину бывшего главы организации в сокрытии допинг-проб россиян

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством английского юриста Джонатана Тэйлора признала вину экс-президента организации Андерса Бессеберга и бывшего генерального секретаря Николь Реш в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
РБК спортвчера в 04:08