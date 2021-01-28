Хотя краткосрочное падение доллара никак не отразится на российской валюте, того же нельзя сказать о полном крахе. Экономисты спрогнозировали будущее в случае обвала рынка.

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С чего всё началось Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США. ПРАЙМ вчера в 18:02