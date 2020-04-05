с чего всё началось

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Гаджеты Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).

Экономика ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.

Общество Нижегородцам разрешили ездить на дачу и к родственникам Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь отредактировал указ о режиме повышенной готовности и расширил список ситуаций, в которых нижегородцам можно покидать дома.

Музыка Земфира посвятила новую песню Крыму Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».

Происшествия В Москве найдены мумифицированные сестры В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.

Происшествия Историка Соколова этапировали в Петербург Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.

Спорт Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.

Общество РЖД отменяют поезда в Калининград С 6 апреля РЖД временно отменяют поезда в между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в рамках ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.

Общество Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Политика Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Здоровье В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.

Общество В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.