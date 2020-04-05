Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЭкономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Читать в источнике
Комментировать237
с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал
 «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.
РБК01:00

Подробнее о событии

Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики

Газета.Ru05:56

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

РИА Новости05:47

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

РБК01:00

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Коммерсантъ04:15

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

URA.Ru01:52

Экономисты: Даже при оптимистичном сценарии Россию ждет двухлетняя рецессия

Росбалт01:43

Экономист Николаев прогнозирует кризис в России на уровне 1992 года

Эхо Москвы06:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Гаджеты

Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone

Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).
Газета.Ru 03 апреля в 06:23
Общество

В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 06:05
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
РИА Новости 07:29
Происшествия

В Тульской области отделения двух больниц закрыли на карантин

Отделения двух больниц в Тульской области закрылись на карантин из-за пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает в воскресенье облправительство.
РИА Новости 03:04
Общество

Нижегородцам разрешили ездить на дачу и к родственникам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь отредактировал указ о режиме повышенной готовности и расширил список ситуаций, в которых нижегородцам можно покидать дома.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:37
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Политика

Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти

Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
РБК 07:33
Общество

Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек

Общее число погибших в стране составило 45 человек.
АБН 07:14
Происшествия

В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор

Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.
Российская газета 04:50
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Общество

Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство РФ приняло ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Daily Storm вчера в 05:20
Музыка

Земфира посвятила новую песню Крыму

Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
ForPost 02 апреля в 12:15
Происшествия

В Москве найдены мумифицированные сестры

В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Вести.Ru 07:23
Происшествия

Историка Соколова этапировали в Петербург

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 05:06
Спорт

Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Soccer.ru 05:02
Здоровье

Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Деловое.ТВ 03 апреля в 12:24
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Общество

РЖД отменяют поезда в Калининград

С 6 апреля РЖД временно отменяют поезда в между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в рамках ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.
BFM.ru 07:19
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Общество

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Коммерсантъ вчера в 14:28
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Здоровье

В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом

Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
РИА Новости 04:51
Общество

Россияне из-за коронавируса стали отказываться от овощей и фруктов

АБН 02:40
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке

Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
OAnews вчера в 09:42
Общество

Власти Подмосковья разъяснили правила поездок на машине при самоизоляции

На период обязательной самоизоляции жители Московской области смогут пользоваться личным транспортом, чтобы съездить в ближайшие магазины, а также гипермаркеты.
РБК 03:22
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы во время самоизоляции

Peterburg2.ru вчера в 06:46
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное