Коронавирус
КоммерсантъЭкономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.РБК01:00
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Гаджеты
Стало известно, как Apple назовет свой бюджетный iPhone
Похоже, iPhone 9 мы все же не увидим - инсайдеры сообщают, что новая бюджетная модель "яблочного" гаджета будет носить название iPhone SE (2020).
Общество
В России магазины могут обязать предоставлять маски покупателям
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
Экономика
ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул
На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
По информации ВОЗ, в мире зафиксировано как минимум 1,05 миллиона инфицированных, свыше 57 тысяч человек умерли.
Происшествия
В Тульской области отделения двух больниц закрыли на карантин
Отделения двух больниц в Тульской области закрылись на карантин из-за пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает в воскресенье облправительство.
Общество
Нижегородцам разрешили ездить на дачу и к родственникам
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вновь отредактировал указ о режиме повышенной готовности и расширил список ситуаций, в которых нижегородцам можно покидать дома.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
Политика
Песков заявил об отсутствии альтернативы переговорам по нефти
Песков назвал переговоры по нефти единственным вариантом в текущей ситуации, который может стабилизировать международный рынок энергоносителей.
Общество
Число зараженных коронавирусом в Петербурге увеличилось на 20 человек
Общее число погибших в стране составило 45 человек.
Происшествия
В Томске суд принудительно поместил местного жителя в обсерватор
Томский суд принудительно отправил в обсервацию прибывшего из-за границы 50-летнего местного жителя.
Общество
Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля
Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Общество
Правительство РФ ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство РФ приняло ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников.
Музыка
Земфира посвятила новую песню Крыму
Впервые за долгие годы российская рок-звезда Земфира выпустила новую авторскую песню, которая получила название «Крым».
Происшествия
В Москве найдены мумифицированные сестры
В одной из квартир жилого дома на востоке Москвы обнаружены мумифицированные тела двух сестер, 1962 и 1965 годов рождения.
Происшествия
Историка Соколова этапировали в Петербург
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко, этапирован из Москвы в Санкт-Петербург.
Спорт
Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США
Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Министр заверил, что ситуация развивается по благоприятному сценарию. Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Происшествия
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским
В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
Общество
РЖД отменяют поезда в Калининград
С 6 апреля РЖД временно отменяют поезда в между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, в рамках ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Здоровье
В ЛНР сообщили о четырех случаях заражения коронавирусом
Четыре случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщила в воскресенье глава Минздрава республики Наталия Пащенко.
Общество
В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией
В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь Тимати повредила ногу во время игры на беговой дорожке
Симона Юнусова попросила внучку не сильно переусердствовать во время игры на конструкции, но стоило ей отойти на несколько минут, как девочка слегка повредила ногу: та въехала внутрь дорожки.
Общество
Власти Подмосковья разъяснили правила поездок на машине при самоизоляции
На период обязательной самоизоляции жители Московской области смогут пользоваться личным транспортом, чтобы съездить в ближайшие магазины, а также гипермаркеты.
Кино