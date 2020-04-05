ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).В источнике
С чего всё начиналось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.