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Российская газетаРоссийская газета
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Sputnik Таджикистан
  • Деловое.ТВ0:46
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Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).В источнике
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С чего всё начиналось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.
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