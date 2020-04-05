Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЭкономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Читать в источнике
Комментировать160
с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал
 «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.
РБК01:00

Подробнее о событии

Экономисты предсказывают двухлетнюю рецессию российской экономики

Газета.Ru05:56

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

РБК01:00

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики

Эхо Москвы04:30

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Коммерсантъ04:15

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

URA.Ru01:52

Экономисты: Даже при оптимистичном сценарии Россию ждет двухлетняя рецессия

Росбалт01:43

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

РИА Новости05:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

RT на русском 05:04
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
ТАСС 05:05
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 03 апреля в 08:48
Общество

Доктор Комаровский рассказал о своих действиях при симптомах COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал о своих действиях в случае, если почувствует симптомы коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

Правительство Хакасии разрешило гулять с детьми в условиях режима самоизоляции, действующему в регионе с 1 апреля.
ТАСС вчера в 10:46
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Общество

У депутата Мосгордумы Ступина обнаружили коронавирус

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ) заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.
Коммерсантъ 05:54
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Правительство России утвердит список системообразующих предприятий 10 апреля, сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Коммерсантъ 05:45
Экономика

ЦБ разъяснил россиянам условия кредитных каникул

На время кредитных каникул проценты российским заемщикам продолжают начисляться, которые они буду погашать равными платежами в течение двух лет.
Московский Комсомолец вчера в 19:54
Общество

Елизавета II обратится к нации в связи с пандемией коронавируса

Аргументы и Факты 03 апреля в 12:13
Общество

Живущая в Италии россиянка рассказала об условиях жесткого карантина

Живущая под Венецией сибирячка — Виктория Киселёва из Новосибирска — рассказала, как проводит время в жестком карантине, введенном властями 9 марта.
НТВ 04:50
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Политика

США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.
Ruposters.ru 05:20
Происшествия

3,5 тыс. жителей Ростовской области прошли проверку на коронавирус

По данным на утро 4 апреля в регионе зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:01
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Названа доля бессимптомных пациентов с коронавирусом в России

Москва, 4 апреля 2020, 17:05 — REGNUM В Российской Федерации заболевание СOVID-19 протекает бессимптомно у около 25% пациентов из всего общего количества инфицированных.
REGNUM вчера в 10:05
Общество

Собянин включил Москву в самую высокую группу риска по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 апреля, в эфире телеканала «Россия 1» включил российскую столицу в самую высокую группу риска по заболеваемости COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 01:23
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily 03 апреля в 10:26
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Кино

Стал известен сценарист сериала про Оби-Вана Кеноби

Газета.Ru 03 апреля в 09:50
Армия и оружие

Российский историк рассказал об особом отношении Гитлера к Будапешту

В личных разговорах Гитлер часто упоминал о том, что Будапешт нельзя терять даже под угрозой сдачи Берлина.
iReactor вчера в 05:37
Футбол

Экс-помощник Карреры подаст в суд на «Жилину» за увольнение в связи с ликвидацией клуба

Чемпионат 05:25
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка новой коронавирусной инфекции должна завершиться к лету, заявил вспышка главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.
Известия 02 апреля в 06:13
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Здоровье

В Челябинской области за сутки выросло число заболевших коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено четыре новых случая коронавируса. Подтверждены на 5 апреля уже 27 случаев заболевания.
74.ru 02:40
Общество

В Краснодарском крае продлили карантин

Краснодар, 5 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Сроки карантина на территории Краснодарского края продлены до 12 апреля, решение об этом принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 5 апреля.
REGNUM 05:58
Общество

Названы рискующие стать ненужными после конца пандемии коронавируса профессии

После окончания пандемии коронавируса невостребованными могут оказаться несколько профессий, в том числе из сферы туризма, сильнее всех пострадавшей от эпидемии и мер по борьбе с ней, а также ряд других специальностей.
Lenta.ru 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное