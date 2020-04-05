Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЭкономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
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с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал
 «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.
РБК01:00

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Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию российской экономики

Эхо Москвы04:30

Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии

РБК01:00

Эксперты прогнозируют некритичный спад экономики при оптимистичном сценарии

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Аналитики назвали главные приоритеты России в условиях кризиса

ИА Красная Весна04:08

Российская экономика после кризиса будет восстанавливаться до президентских выборов 2024 года

URA.Ru01:52

Экономисты: Даже при оптимистичном сценарии Россию ждет двухлетняя рецессия

Росбалт01:43

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

Коммерсантъ04:15
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Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Общество

В Мурманской области на работу вернутся ветеринары и нотариусы

Опубликован список организаций, которые могут работать в «выходной месяц», помимо продуктовых магазинов, аптек, предприятий обеспечения жизнедеятельности.
Вечерний Мурманск вчера в 17:26
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Происшествия

В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели

Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
РИА Новости 03:00
Армия и оружие

Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ

Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
REGNUM вчера в 15:36
Общество

В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия

Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
АиФ Оренбург вчера в 03:39
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
АБН 00:13
Здоровье

Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей

У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
РБК вчера в 23:36
Общество

ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
НТВ вчера в 10:02
Общество

В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек.
ТАСС 03:49
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

В Нижегородской области разрешили ездить на дачу и к родственнику

Глава региона Глеб Никитин, как уже сообщалось ранее, внес очередные изменения в Указ повышенной готовности.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 03:36
Общество

Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице

Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
NewInform вчера в 20:08
Футбол

Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков

Розыгрыш сезона 2019/20 завершится не позднее 3 августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александр Чеферин.
Город+ 04:25
Общество

В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Газета.Ru вчера в 03:09
Общество

В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине

Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
REGNUM 04:44
Игры

В GOG началась раздача Symmetry

CyberSport.ru 03 апреля в 11:58
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 14:09
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл 03 апреля в 09:39
Общество

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Газета.Ru 04:47
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество

В поселке Рождествено Тульской области могут ввести полный карантин

В случае ухудшения ситуации в населенном пункте введут полный карантин с запретом въезда и выезда и прекращением работы всех общественных мест.
Тульская служба новостей 03:39
Общество

В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса

Заболевших обнаружили в 8 населенных пунктах. Информацию, актуальную на 5 апреля, опубликовал Роспотребнадзор по Ленинградской области.
Gazeta.SPb 04:19
Общество

В Крыму выявили два новых случая коронавируса

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 03:42
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