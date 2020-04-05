с чего всё началось

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Здоровье Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.

Общество ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.

Общество Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.

Общество В Китае почтили память погибших от коронавируса Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.

Общество В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

Общество Список системообразующих предприятий появится 10 апреля Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Авто Появились изображения преемника легендарной «Нивы» Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.

Общество В поселке Рождествено Тульской области могут ввести полный карантин В случае ухудшения ситуации в населенном пункте введут полный карантин с запретом въезда и выезда и прекращением работы всех общественных мест.