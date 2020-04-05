Экономика
КоммерсантъЭкономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал «конструктивный» вариант прогноза по экономике России, который предусматривает активные интервенции государства по минимизации влияния кризиса.РБК01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:07, Ашберн
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Общество
В Мурманской области на работу вернутся ветеринары и нотариусы
Опубликован список организаций, которые могут работать в «выходной месяц», помимо продуктовых магазинов, аптек, предприятий обеспечения жизнедеятельности.
Экономика
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Происшествия
В центре Киева под Майданом загорелись телекоммуникационные кабели
Телекоммуникационные кабели загорелись под Майданом Независимости в центре Киева, на месте работают спасатели, сообщило издание dtp.kiev.ua.
Армия и оружие
Третий случай заражения коронавирусом подтвердили в ВСУ
Киев, 4 апреля 2020, 22:36 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом зарегистрировали в вооруженных силах Украины (ВСУ) по состоянию на 4 апреля.
Общество
В Оренбуржье с 6 апреля возобновят работу отраслевые предприятия
Отраслевые предприятия возобновят свою деятельность с 6 апреля.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Александр Беглов изменил правила жизни для петербуржцев на карантине
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес важные изменения в постановление, определяющее правила жизни в городе во время нерабочего апреля.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Общество
ВОЗ заявляет о разработке десятков вакцин от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на сегодняшний день в мире разрабатывается до 30 вариантов вакцин от коронавируса, но на их внедрение потребуется весьма продолжительное время.
Общество
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек.
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Общество
В Нижегородской области разрешили ездить на дачу и к родственнику
Глава региона Глеб Никитин, как уже сообщалось ранее, внес очередные изменения в Указ повышенной готовности.
Общество
Профессор Яковлев порекомендовал не носить медицинскую маску на улице
Яковлев отметил, что маска не может стопроцентно защитить от вируса – он намного меньше, чем поры в маске.
Футбол
Президент УЕФА назвал крайний срок завершения розыгрыша еврокубков
Розыгрыш сезона 2019/20 завершится не позднее 3 августа. Об этом сообщил президент УЕФА Александр Чеферин.
Общество
В Китае почтили память погибших от коронавируса
Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Общество
В Подмосковье разрешили ездить в магазин на машине
Красногорск, 5 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.
Игры
В GOG началась раздача Symmetry
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Здоровье
В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Общество
Список системообразующих предприятий появится 10 апреля
Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
В поселке Рождествено Тульской области могут ввести полный карантин
В случае ухудшения ситуации в населенном пункте введут полный карантин с запретом въезда и выезда и прекращением работы всех общественных мест.
Общество
В Ленобласти зафиксировано 10 новых случаев коронавируса
Заболевших обнаружили в 8 населенных пунктах. Информацию, актуальную на 5 апреля, опубликовал Роспотребнадзор по Ленинградской области.
Общество
В Крыму выявили два новых случая коронавируса
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за последние сутки выросло до 20 после подтверждения двух новых случаев контактной передачи, сообщил в воскресенье на ежедневном совещании оперативного штаба глава республики Сергей Аксенов.