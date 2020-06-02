Курс доллара в понедельник, 1 июня, упал до значений трехмесячной давности: американская валюта торговалась ниже 70 руб. впервые с 6 марта, когда сорвалась сделка ОПЕК+.

с чего всё началось

Курс рубля вернулся к уровню начала марта, однако его укрепление вряд ли продлится долго. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на экспертов. Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что национальная валюта поднимется до 67 рублей за доллар.

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