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Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии

Ставки по депозитам во втором полугодии могут стать выше инфляции, рассказала «Российской газете» вице-президент рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.В источнике
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РИА Новости

С чего всё началось

Что будет со ставками по банковским вкладам

Уже начиная с осени прошлого года максимальная процентная ставка по вкладам, предлагаемая 10-ю крупнейшими по объемам депозитов банками, начала ползти вверх, и поднялась с 4,3% в первой декаде октября 2020 года до 4,7% во второй декаде апреля сего года.
Российская газета22:00

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Экономисты спрогнозировали рост вкладов россиян во втором полугодии

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Аналитик предрек рост ставок по банковским вкладам

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