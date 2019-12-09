Финансы
News.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%
Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Происшествия
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике после саммита в Париже
В минувший понедельник в Елисейском дворце Парижа состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Политика
Путин прокомментировал убийство в Берлине
Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
Здоровье
Медики назвали, как при помощи стула определить рак легких
Эксперты назвали несколько признаков, которые могут указывать на рак легких.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Происшествия
Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе
Политика
Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США
США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Происшествия
Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже
В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Спорт
Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Гаджеты
Samsung запустила trade-in для носимых устройств
Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Общество
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Общество
Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме
Политика
Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus
Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
Общество
В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Украинца задержали в Польше за подготовку теракта
Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в подготовке теракта, сообщили польские СМИ.
Происшествия
Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП
В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
В ходе исследования ученые сравнили алкогольные предпочтения 63 232 пациентов с онкологией и также такого же количества людей из контрольной группы без опухолей.
Политика
Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400
Общество