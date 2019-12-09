Финансы

News.ruNews.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. и сделает жесткое заявление по ДКП

ПРАЙМ05:08

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАССвчера в 05:15

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБКвчера в 16:01

Виды на смягчение

Российская газетавчера в 10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ruвчера в 19:38

Кредиту ставкой не поможешь: долги россиян наращивать дальше некуда

Евразия Dailyвчера в 05:47

У ЦБ РФ могут быть большие сомнения по поводу ставки

Finam.Ruвчера в 10:00
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Происшествия

В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро

Российская газета 05:39
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Политика

«Нормандская четверка» приняла коммюнике после саммита в Париже

В минувший понедельник в Елисейском дворце Парижа состоялся саммит «нормандской четверки» на уровне глав государств.
Компания 01:48
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова.
Интерфакс 05:51
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
Здоровье

Медики назвали, как при помощи стула определить рак легких

Эксперты назвали несколько признаков, которые могут указывать на рак легких.
ToDay News Ufa 05:06
Политика

Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе дальше, но возможно - на фоне "газовой войны".
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Пятый канал вчера в 03:30
Происшествия

Стала известна личность подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе

Екатеринбург в интернете 05:32
Политика

Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США

США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Подозреваемого в угрозах московскому судье задержали в Воронеже

В Воронеже задержали подозреваемого в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщил ТАСС.
Обозреватель Врн 04:55
Спорт

Чемпионка Ласицкене в открытом письме раскритиковала ОКР и Минспорта

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что ей интересно узнать, что Олимпийский комитет России и министерство спорта сделали, чтобы защитить ее права.
РБК 02:05
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 03:06
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Происшествия

Подозреваемый в стрельбе в чешской больнице покончил с собой

ТАСС 05:27
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

РИА Новости 04:17
Гаджеты

Samsung запустила trade-in для носимых устройств

Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Закон о введении налога с туристов в размере 2% от стоимости гостиничного номера опубликован в официальной государственной газете и вступил в силу, сообщает издание TourismGuncel.
Интерфакс вчера в 05:53
Общество

Чиновницу из Ленобласти решили уволить за мат на молодежном форуме

Российская газета 03:33
Политика

Путин прибыл на саммит «нормандской четверки» на лимузине Aurus

Президент России Владимир Путин приехал из аэропорта Шарль-де-Голль в Елисейский дворец на лимузине Aurus.
AutoNews 02:37
Общество

В Ленобласти 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря 2019 года выходным днем.
АБН 03:24
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Украинца задержали в Польше за подготовку теракта

Гражданин Украины задержан в Польше по подозрению в подготовке теракта, сообщили польские СМИ.
Взгляд.ру 04:25
Происшествия

Глава районной администрации Крыма погибла в крупном ДТП

В результате ДТП на 7-м км региональной трассы Черноморское–Евпатория погибли четыре человека.
Известия 02:52
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Здоровье

Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака

В ходе исследования ученые сравнили алкогольные предпочтения 63 232 пациентов с онкологией и также такого же количества людей из контрольной группы без опухолей.
Вечерний курьер вчера в 08:36
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не откажется от С-400

ТАСС вчера в 14:38
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Интерфакс 04:16
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