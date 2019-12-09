Финансы

News.ruNews.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. и сделает жесткое заявление по ДКП

ПРАЙМ05:08

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАССвчера в 05:15

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБКвчера в 16:01

Виды на смягчение

Российская газетавчера в 10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ruвчера в 19:38

Кредиту ставкой не поможешь: долги россиян наращивать дальше некуда

Евразия Dailyвчера в 05:47

У ЦБ РФ могут быть большие сомнения по поводу ставки

Finam.Ruвчера в 10:00
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Общество

Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков

RT на русском 05:22
Музыка

Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла

Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
VSE42.RU 07 декабря в 02:00
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA по России

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском вчера в 18:15
Происшествия

Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой

RT на русском 04:47
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Пьяных российских водителей захотели лишать автомобилей

В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Lenta.ru 05:22
Экономика

Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года

Другие билетные сервисы фиксируют рост цен на 13-18% на внутренних рейсах и на 3,3-10% на международных.
Газета.Ru 00:40
Гаджеты

Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android

Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Инфорос 05:18
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия 08 декабря в 23:24
Общество

Роскачество проверило оливковый майонез

Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ТАСС 00:08
ЖКХ

Более 20 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды

Свыше 20 тысяч человек и четыре социально значимых объекта остались без теплоснабжения в Курске из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщает главное управление МЧС по региону.
РИА Новости 01:46
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Газета.Ru 03:03
Баскетбол

Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч

Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
LiveResult.Ru вчера в 22:52
Общество

31 декабря объявили выходным в Ленинградской области

Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Газета.Ru 04:20
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 08 декабря в 11:33
Гаджеты

Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»

Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов».
Известия 05:14
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Армия и оружие

СМИ сообщили о проблемах со сроками сдачи базы ПРО США в Польше

РБК 03:24
Политика

В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
RT на русском 04:49
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Rambler News Service вчера в 15:20
Общество

Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий

По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Труд вчера в 12:07
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

REGNUM вчера в 14:49
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
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Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
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