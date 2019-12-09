Финансы
News.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%
Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев показал первых артистов после перезапуска лейбла, и продемонстрировал в соцсети новый проект с их участием.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA по России
Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в нормандском формате в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Пьяных российских водителей захотели лишать автомобилей
В МВД предложили ввести конфискацию автомобилей у водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Экономика
Авиабилеты подорожают в I квартале 2020 года
Другие билетные сервисы фиксируют рост цен на 13-18% на внутренних рейсах и на 3,3-10% на международных.
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Как передает Lenta.ru, первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года компанией Huawei.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
ЖКХ
Более 20 тысяч жителей Курска остались без тепла и горячей воды
Свыше 20 тысяч человек и четыре социально значимых объекта остались без теплоснабжения в Курске из-за аварии на магистральном трубопроводе, сообщает главное управление МЧС по региону.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Баскетбол
Тульский «Арсенал» исключён из чемпионата России за договорной матч
Тульский «Арсенал» и ставропольское «Динамо» выступают во втором дивизионе чемпионата России среди команд Суперлиги.
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Происшествия
Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Гаджеты
Xiaomi представила нового дешевого «убийцу флагманов»
Дочерний бренд Xiaomi Redmi во вторник, 10 декабря, представил смартфон Redmi K30, который компания позиционирует как «убийцу флагманов».
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
В ДНР заявили о готовности передать Киеву 53 пленных
Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Общество
Пенсионный фонд назвал основания для приостановки выплаты пенсий
По словам чиновников, получатели пенсий обязаны раз в год лично получать выплату, чтобы подтвердить, что они живы, а их пенсии не получает кто-то другой.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».