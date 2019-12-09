Финансы

News.ruNews.ruЭкономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

Экономисты предполагают, что на последнем в 2019 году заседании совета директоров Банка России будет принято решение о пятом за год снижении ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре заявила, что есть потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.
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Предстоящее заседание Банка России: цикл снижения ставки сбавляет обороты

ПРАЙМ03:44

Директор Института финансов и права УрГЭУ: год не показал существенного роста экономики

ТАСС05:15

Эксперты спрогнозировали пятое подряд снижение ключевой ставки

РБК16:01

Виды на смягчение

Российская газета10:25

Экономисты спрогнозировали снижение ключевой ставки до 6,25%

News.ru19:38

Кредиту ставкой не поможешь: долги россиян наращивать дальше некуда

Евразия Daily05:47

У ЦБ РФ могут быть большие сомнения по поводу ставки

Finam.Ru10:00
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Общество

Китай полностью запрещает американское «железо» и ПО в госучреждениях

Импортозамещение по-китайски Власти Китая разработали план по полному отказу от американских компьютеров, ноутбуков, а также от американского ПО в госучреждениях страны в пользу отечественных аналогов Стратегия разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение в данной области должно быть 100-процентным.
CNews 03:38
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Германии

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что на переговорах с Путиным попросила содействия России в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине.
Политика Сегодня 19:09
Общество

Медведев освободил от должности замглавы Росалкогольрегулирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, против которой ранее было возбуждено, а затем отменено уголовное дело.
RT на русском 13:09
Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 10:25
Спорт

Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Коммерсантъ 18:19
Политика

Саммит «нормандской четверки» в Париже начался

Росбалт 11:27
Здоровье

Шесть случаев кори зарегистрировано среди взрослых в Якутске

В Минздраве республики отметили, что плановая госпитализация пациентов в медучреждения будет проводиться при наличии сведений о вакцинации против кори.
Якутия 24 08:48
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Политика

«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе

По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 15:48
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Футбол

Комитет по этике РФС рассмотрит слова Гинера о работе арбитров в РПЛ

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера после поединка с «Краснодаром» (1:1) в 19-м туре чемпионата России.
Vprognoze.ru 15:05
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Общество

Дальневосточные регионы стали самыми пьющими и курящими

Немного «лучше» дело обстоит на Дальнем Востоке – сразу несколько субъектов вошли в список самых пьющих и курящих.
Deita.ru 00:45
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Газета.Ru 06:45
Футбол

«Локомотив» прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Атлетико»

Московский «Локомотив» прилетел в Мадрид на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Чемпионат 09:48
Политика

Зеленский: протесты в Киеве стали козырем Путина на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что акции протеста в Киеве накануне "нормандского" саммита в Париже стали "козырем и аргументом, которым пользовался президент России на переговорах".
РИА Новости 20:17
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru 02:10
Политика

Переговоры Путина и Зеленского завершились

Президенты Украины и России Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили переговоры в рамках саммита в «нормандском формате» в Париже, передает корреспондент РБК.
РБК 15:13
Космос

Бенну классифицировали как активный астероид

Популярная механика вчера в 07:15
Политика

Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не согласится на федерализацию Украины и не допустит давления на внешнюю политику страны.
РИА Новости 18:02
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 миллиардов рублей

Совокупная выручка клубов РПЛ от продажи билетов и абонементов в прошлом сезоне составила 3,28 миллиарда рублей, из них 1,49 миллиарда рублей пришлись на билеты на матчи РПЛ, 890 миллионов рублей — на абонементы, 429 миллионов рублей — на билеты на ЛЧ, 391 миллион рублей — на билеты на ЛЕ, 70 миллионов рублей — на билеты на Кубок России.
Metaratings 17:05
Политика

Зеленский оконфузился на саммите лидеров «нормандской четверки»

Известия 14:40
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
Армия и оружие

ФБР считает стрельбу на военной базе во Флориде терактом

В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения.
РИА Новости вчера в 13:03
Политика

Зеленский: вопрос о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому» удалось снять

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража в споре "Нафтогаза" и "Газпрома" удалось снять на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
РИА Новости 19:24
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Общество

Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично

"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Газета.Ru 14:21
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус 06:23
Как работают Яндекс.Новости?
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