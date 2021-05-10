Экономисты спрогнозировали сроки нового мирового кризиса
Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Об этом сообщают «Известия».В источнике
С чего всё началось
Согреть и перегреть: новый мировой кризис прогнозируют в 2025 году
Новая волна экономического кризиса настигнет мир в 2025–2026 годах, говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, «Известия» ознакомились с документом).
Известия17:00