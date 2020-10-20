Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, на втором подряд заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ожидают опрошенные РБК экономисты. Среди аргументов в пользу такого решения они называют ускорение инфляции, геополитические риски и ослабление рубля.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ТАСС19 октября в 08:53
BFM.ru

Стоит ли ожидать укрепления рубля до конца года?

BFM.ru19 октября в 11:19
Российская газета

Рубль ставит на паузу

Российская газета19 октября в 10:52
Аргументы и Факты

Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

Аргументы и Факты19 октября в 10:30
РБК

Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

РБКвчера в 00:00
Экономика сегодня

Эксперты назвали главное препятствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4%

Экономика сегодня19 октября в 07:43
Finam.Ru

Ключевая ставка ЦБ РФ. Ожидание продления паузы

Finam.Ru19 октября в 03:35

Шесть человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба Новосибирской области по ситуации с коронавирусом на 20 октября 2020 года, за сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов: 62-летний, 67-летний и 74-летний мужчины; 67-летняя, 68-летняя и 72-летняя женщины.
Вести Новосибирсквчера в 02:26

Томские и британские ученые обсудят совместные «арктические» проекты

Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) совместно с Британской Антарктической службой 22 октября проведут вебинар, где обсудят будущие совместные проекты по исследованию глобальной трансформации климата и изменению окружающей среды в Арктике и Субарктике, сообщила во вторник пресс-служба вуза.
РИА Томсквчера в 01:40

Рынок акций России снизился по индексу Мосбиржи при укреплении рубля

Российский рынок акций закрыл основные торги разнонаправленно: индекс Мосбиржи умеренно снизился, а РТС — столь же скромно вырос на фоне укрепления рубля к доллару, что стало негативным прежде всего для экспортоориентированных компаний при общем внешнем негативе, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.
ПРАЙМ19 октября в 12:49

Названа стоимость реализации проекта сверхтяжелой ракеты «Енисей»

"На разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком до 2021 года планируется выделить 1,47 миллиарда рублей", - свидетельствуют данные портала, с уточнением, что в 2020 году эта сумма составит 537,4 миллиона, а в 2021 году - 930 миллионов.
Московский Комсомолец20:55

В Воронеже из-за ажиотажного спроса из продажи пропали антибиотики

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей — все новости" В аптеках большинства крупных сетей, работающих на территории областного центре, отсутствуют антибиотики "Азитромицин", "Сумамед", "Цефтриаксон", из продажи исчезли пропали иммуномодулирующие и противовирусные спреи в нос.
REGNUMвчера в 10:37

В Казахстане назначили выборы в нижнюю палату парламента на 10 января 2021 года

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента (Мажилиса) на 10 января 2021 года, сообщает пресс-служба главы республики.
Коммерсантъ22:12

Массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться в ноябре

Генеральный директор компании «Р-Фарм», которая является производителем вакцины «Спутник V», Василий Игнатьев заявил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.
RT на русскомвчера в 05:17

Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологией, впервые с момента болезни вышла на связь с Андреем Малаховым, чтобы передать свои поздравления певцу, своему хорошему, близкому другу.
Центральная Служба Новостейвчера в 11:22

Эмбер Хёрд могут вырезать из «Аквамена-2» из-за скандала с Джонни Деппом

Съёмки продолжения "Аквамена" от студии Warner Bros. пройдут таким образом, чтобы экранное время Эмбер Хёрд, сыгравшей Меру, можно было максимально сократить, однако актриса стопроцентно привязана к этому персонажу.
Life.ru18 октября в 12:44

В России могут ввести налоговый вычет за занятия спортом

Вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги может пополнить уже существующий список социальных налоговых вычетов, которые предоставляются тем гражданам, кто тратит средства на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, занимается благотворительностью, а также вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни.
Газета.Ruвчера в 12:12

Минюст США подаст иск против Google за монополизацию рынка

Министерство юстиции США 20 октября подаст в федеральный суд в Вашингтоне иск против корпорации Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке, подавление конкуренции и нанесение вреда пользователям, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
Ведомостивчера в 10:05