Названа стоимость реализации проекта сверхтяжелой ракеты «Енисей»

"На разработку технического проекта космического ракетного комплекса с ракетой-носителем сверхтяжелого класса и разгонным блоком до 2021 года планируется выделить 1,47 миллиарда рублей", - свидетельствуют данные портала, с уточнением, что в 2020 году эта сумма составит 537,4 миллиона, а в 2021 году - 930 миллионов.