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РБК
РБК

Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, на втором подряд заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ожидают опрошенные РБК экономисты. Среди аргументов в пользу такого решения они называют ускорение инфляции, геополитические риски и ослабление рубля.В источнике
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РБК

Экономисты спрогнозировали второй за осень отказ ЦБ от снижения ставки

РБКвчера в 00:00
BFM.ru

Стоит ли ожидать укрепления рубля до конца года?

BFM.ru19 октября в 11:19
Finam.Ru

Ключевая ставка ЦБ РФ. Ожидание продления паузы

Finam.Ru19 октября в 03:35
Аргументы и Факты

Сбербанк ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне

Аргументы и Факты19 октября в 10:30
ТАСС

Сбербанк ждет сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

ТАСС19 октября в 08:53
Экономика сегодня

Эксперты назвали главное препятствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 4%

Экономика сегодня19 октября в 07:43
Российская газета

Рубль ставит на паузу

Российская газета19 октября в 10:52

Сериал «Шерлок в России» покажет столкновение культур России и Британии

Актер и исполнитель одной из главных ролей в российском Шерлоке Владимир Мишуков рассказал, что главной идеей предстоящего сериала «Шерлок в России» станет столкновение культур России и Великобритании.
Мой Брянсквчера в 09:01

Производитель российских аппаратов ИВЛ отреагировал на их уничтожение в США

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в состав госкорпорации «Ростех», далек от мысли, что американские чиновники могли утилизировать 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили в пресс-службе «Ростеха» со ссылкой на КРЭТ.
Ведомостивчера в 15:01

Машин, облагаемых налогом на роскошь, станет больше: как отреагирует рынок?

Москва, 20 октября 2020, 16:30 — REGNUM Запланированное Министерством промышленности и торговли России расширение перечня автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь, на соответствующий сегмент рынка практически не повлияет.
REGNUMвчера в 09:30