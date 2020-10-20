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Совет директоров Центрального банка в пятницу, 23 октября, на втором подряд заседании сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%, ожидают опрошенные РБК экономисты. Среди аргументов в пользу такого решения они называют ускорение инфляции, геополитические риски и ослабление рубля.