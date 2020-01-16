Без каких-либо экстраординарных негативных событий доллар вряд вырастет до 200 рублей в обозримом будущем, рассказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Экономисты усомнились в долларе по 200 рублей

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